Sindaco da Pd a Italia Viva, si fa sentire l'opposizione vezzanese

Sarzana - Val di Magra - L'uscita dal Pd e l'adesione a Italia Viva (QUI) del sindaco di Vezzano Massimo Bertoni - scelta operata anche dai consiglieri Maldini e Tintori - non lascia indifferenti le forze di opposizione.

"Rilevo le dichiarazioni del Sindaco che ritiene non ci saranno cambiamenti a livello di amministrazione comunale - dichiara Cinzia Calanchi, capogruppo di Alternativa per Vezzano - il mio ruolo è all'opposizione e con tale ruolo devo vigilare e contestare laddove ne esistano i presupposti per farlo. Lo scenario politico vezzanese è cambiato dopo solo quattro mesi e mezzo dalle elezioni amministrative, uno scenario di per sé anomalo sin dal 27 maggio scorso con 2432 voti complessivi all'opposizione e 1700 alla maggioranza. La mia priorità era ed è la gente e il territorio di Vezzano ,le divisioni interne agli altri schieramenti non mi interessano laddove non vadano a logorare un paese già abbastanza provato come il mio".



“Dopo aver appreso la notizia che il Sindaco Massimo Bertoni ha deciso di uscire dal Pd e diventare il primo Sindaco di Italia viva nel nostro territorio, tutto si spiega". Così in una nota il capogruppo della Lega nel consiglio comunale vezzanese, Jacopo Ruggia, che continua: "Se Renzi è il suo modello capisco perché si comporta da bullo ogni due per tre, pensando che le istituzioni siano una sua proprietà privata e negando le normali prerogative del Consiglio Comunale. Mi chiedo con quale coraggio il Sindaco sostenga che a livello di amministrazione comunale non cambi nulla, giacché si tratta sempre di partiti di sinistra. Ma quelli saranno problemi suoi e della sua maggioranza, divisa già prima della sua decisione di cambiare casacca, e che adesso annovera un partito in cui da tutto il Paese stanno entrando ex grillini, ex Forza Italia e altri personaggi improponibili del genere. Le inevitabili beghe di partito e di maggioranza, purtroppo, ricadranno sulle spalle dei cittadini e soprattutto sulle persone che lo hanno votato sperando, in buona fede, che cambiasse qualcosa. Mi chiedo se anche alla vigilia delle elezioni avrebbe avuto la determinazione di lasciare il Pd, e rappresentare un partitino del 4% al momento del voto”.