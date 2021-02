Sindacati chiedono al Comune pagamento indennità, Pd: "Grave ritardo"

Sarzana - Val di Magra - “La giunta di centrodestra, anche sul tema della gestione del personale dell'amministrazione, allo scopo di negare le proprie lampanti responsabilità, ha sempre tentato di dire, che si trattava di spettanze riferite "al passato". Ebbene vedendo la dura e perentoria lettera dei sindacati, il gruppo del Pd denuncia che le rivendicazioni riguardano con certezza il periodo della giunta Ponzanelli”. Lo affermano in una nota i consiglieri comunali Castagna e Lorenzini in merito alla lettera inviata tre giorni fa da Cgil, Cisl e Uil a Palazzo Roderio per sollecitare la convocazione del tavolo di contrattazione e al pagamento delle indennità e degli istituti contrattuali relativi agli anni 2019 e 2020 ad oggi ancora insoluti. “Se ne sollecita – si legge – la liquidazione poiché si ritiene che il ritardo accumulato sia ingiustificato e inaccettabile”.



“Non ci si ricorda – sottolineano ancora i consiglieri Pd - che in precedenza siano stati mai usati quei termini, così secchi e perentori, dai sindacati. Ci sembra non giustificabile e non ammissibile un comportamento del genere da parte dell'amministrazione. Speriamo che il grave ritardo sia colmato nell'incontro fissato per venerdì prossimo dall'amministrazione, finora sorda alle richieste di confronto delle forze sindacali unite”.