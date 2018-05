Sicurezza urbana, le proposte di Chiappini

Sarzana - Val di Magra - “In generale i Sindaci non rispettano le norme di legge in tema di sicurezza. Cavarra non è da meno giacchè pare non conoscere le incombenze cui è obbligato dal Decreto legge del 23 Maggio 2008 in materia di sicurezza pubblica e dal recente ‘decreto Minniti’. Non è competenti nel settore e non sa neppure come ottimizzare gli strumenti che hanno tutti i Sindaci che vanno da quelli urbanistici, a quelli sociali, da quelli legali per finire a quelli ‘operativi’ di Polizia Municipale” ha affermato Chiappini, candidato Sindaco per la? lista civica Sarzana in movimento.



Venerdì ?scorso ?in Sala della Repubblica ?a Sarzana ?ha affrontato il tema sicurezza ?urbana? supportato dal dott. Ciofi, coordinatore del Centro Studi per la Sicurezza Urbana che ha sede a Pescia. Fulcro della proposta della lista civica Sarzana in movimento?,? dal punto di vista delle competenze ?e responsabilità ?del Sindaco?,? è il Dirigente Delegato alla Sicurezza Urbana una figura, ha confermato il dott. Ciofi, approvata recentemente dal Ministero con una elevata formazione universitaria cui il Sindaco delega il coordinamento ed organizzazione di tutti i settori comunali che possono contribuire a rendere la città più sicura ed aumentare il livello di prevenzione.

Associata all’esperienza sul campo, a patti col Prefetto e alla direzione del corpo di Polizia municipale debitamente implementato e riorganizzato nella parte operativa di prevenzione, controllo ed intervento,? il nuovo dirigente, dipendente del Comune, avrebbe l’obbietto di arrivare ad un migliore livello di ‘sicurezza urbana solidale e partecipata’ concordando con tutte le istituzioni preposte organizzazione ed interventi mirati?, anche con ordinanze finalmente attuabili ed efficaci riconducibili a regolamenti comunali revisionati a partire proprio da quello di Polizia Municipale vecchio del 1998.

Per la lista civica Sarzana in movimento - Valter Chiappini Sindaco, prevenzione, controllo ed intervento sono le parole d’ordine da armonizzare per rendere Sarzana,? “che pure non è il Bronx”?,? più sicura sia nella realtà che nella percezione dei cittadini.