Sicurezza in stazione, Torri al Pd: "Affrontiamo situazione creata da voi"

L'assessore replica al segretario del Partito Democratico in merito alla situazione di piazza Jurgens e delle zone circostanti.

Sarzana - Val di Magra - Il Partito Democratico non perde mai l'occasione di mostrare la sua arroganza, mostrando ancora una volta di vivere fuori dal tempo e dallo spazio. Proponendo una "ricetta fantasiosa" il segretario Vico e il suo partito cercano di speculare su politiche della Sicurezza, che questa Amministrazione ha avviato per la prima volta a Sarzana dopo anni di latitanza: specialmente in un quartiere abbandonato per troppi anni al degrado.



Evidentemente il PD è convinto che con un comunicato stampa, o con un cambio di amministrazione si possa cancellare con un colpo di spugna 73 anni di malgoverno della città, nei quali i sarzanesi hanno ereditato una pianta organica della polizia locale ridotta all'osso (solo 16 dei 31 previsti dalla legge), un Regolamento di Polizia Urbana fermo agli anni ‘70 e sulla videosorveglianza una situazione pietosa: gli impianti installati a spot, per sedare quella che spacciavano per un'errata percezione dei cittadini, non hanno mai visto la manutenzione.



Il Degrado dell'area ferroviaria - che a piccoli passi stiamo contrastando, col supporto costante di tutte le forze dell’ordine - soffre degli immobili occupati abusivamente e di una situazione lasciata all’abbandono e allo stremo. Noi abbiamo la consapevolezza dei problemi di Sicurezza della Città: proprio per questo rimandiamo al mittente soluzioni con la bacchetta magica, specie da chi ha dimostrato in decenni di essere incapace di guardare alla programmazione sulla sicurezza ed è responsabile della situazione che stiamo vivendo.



La polizia locale intanto continua a presidiare la stazione ogni sera: la sinergia fra polizia locale, istituzioni e forze dell'ordine è in forte crescita e le telecamere di videosorveglianza, che adesso funzionano, sono state messe uno strumento efficace per individuare i soggetti che delinquono. A dimostrazione di quanto affermato proprio l'episodio che ha visto coinvolto il ragazzo l'altra notte è stato ripreso e le forze dell'ordine, grazie alle telecamere che abbiamo messo loro a disposizione hanno potuto individuare i colpevoli.

Per voi è giunta l'ora di fare mea culpa e pensare seriamente ai perché della vostra sconfitta alle elezioni. Noi continuiamo a lavorare, con l’obiettivo di restituire anche la nostra stazione ai cittadini e alla vita sociale, dopo che il Pd gliel’ha sottratta per cederla all’abbandono e al degrado.



Stefano Torri (Lega Nord) assessore alla sicurezza e polizia locale