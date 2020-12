Sicurezza a Sarzana, Lega: "Per l'opposizione ogni tema diventa speculazione politica"

Sarzana - Val di Magra - “Sentire il centrosinistra richiedere più sicurezza, dopo che pochi giorni fa in Parlamento i loro rappresentanti hanno cancellato i decreti sicurezza di Salvini in nome di ius soli e ius cultarae, suona veramente anacronistico". Così in una nota le consigliere comunali della Lega di Sarzana Lucia Innocenti e Giovanna Colaiacomo, che proseguono: "Oltretutto in un momento come questo, nel quale la pazienza delle persone corre su una linea sottile, dopo nove mesi di pandemia e le scelte discutibili di questo governo nazionale, si vuol far credere che il problema principale in ordine alla sicurezza sia l'assembramento dei ragazzi piuttosto che lo spaccio di sostanze stupefacenti".

"Le goffe parole degli esponenti dell'opposizione sarzanese, per la quale ogni misfatto sfocia in un tema oggetto di speculazione politica, sono ancor più fuori luogo, dal momento che in tutti gli anni in cui sono stati al governo della città hanno bollato la richiesta di sicurezza dei sarzanesi come una errata percezione degli stessi. Episodi di manifesta inciviltà ci sono sempre stati e purtroppo, essendo nella natura dell'uomo, non si potranno debellare del tutto, tuttavia questa mai sarà una scusa per giustificare un fenomeno che la nostra amministrazione, a differenza di quelle precedenti, sta affrontando con impegno e sistematicità.

I numeri danno ragione al lavoro svolto, infatti i dati della Prefettura di La Spezia, e non di un organo politico ma dell'organo istituzionale accreditato, parlano di una concreta diminuzione dei reati dal 2018 in poi. La polizia locale e tutte le forze dell'ordine stanno facendo un ottimo lavoro, lo testimonia l'aumento dei controlli nonostante tutte le problematiche che la pandemia ha comportato fino ad oggi. L'assessore Torri, fin da quando si è insediata la giunta Ponzanelli, sta lavorando per dotare tutti gli operatori di strumenti idonei a migliorare sempre più l'efficacia e la tempestività della risposta alla richiesta di sicurezza".



"Non a caso - aggiungono Innocenti e Colaiacomo - la città dopo 45 anni ha un regolamento di polizia urbana efficiente, non a caso gli impianti di videosorveglianza, praticamente inesistenti al momento dell'insediamento di questa amministrazione, sono passati da 2 a 75, numero che continuerà ad aumentare grazie allo stanziamento di 80.000 euro che permetterà di installarne in altri punti strategici del territorio comunale. Diciamo ai rappresentanti dell'opposizione di stare sereni, di certo questa amministrazione non ha la bacchetta magica ma ha già ampiamente dimostrato che attraverso il lavoro quotidiano è possibile ottenere quei risultati a cui i cittadini di Sarzana non erano abituati".