Sicurezza Poggi-Carducci, domani assemblea di Sarzana per Sarzana

Sarzana - Val di Magra - In attesa del consiglio comunale nel quale interverrà anche il perito che ha redatto il documento, domani il gruppo “Sarzana per Sarzana” incontrerà genitori e cittadini per affrontare il tanto discusso tema della sicurezza dei plessi scolastici ed in particolare delle Poggi Carducci. L'appuntamento è fissato per le 18 alla sala della Repubblica dove interverranno Gianfranco Damiano, architetto e collaudatore, e Claudio Bedini dell'Ordine degli ingegneri.



La lista del candidato sindaco Paolo Mione ha invitato per l'occasione anche il sindaco Alessio Cavarra, l'assessore Baudone, il capo ufficio tecnico Mugnaini e il responsabile dell'ufficio lavori pubblici Andrea Donati. Con tutta probabilità però ritenendo l'incontro "politico e molto strumentale" nessun rappresentante dell'Amministrazione sarà presente in sala della Repubblica.