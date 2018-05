Sicurezza, Mione incontra i sarzanesi ai giardini della stazione

Sarzana - Val di Magra - Domenica 20 maggio alle ore 18 si parla di sicurezza in Piazza Jurgens. Paolo Mione incontrerà i cittadini ai giardini della stazione, zona fra le più critiche di Sarzana in termini di sicurezza.

Il candidato sindaco, sostenuto dalle tre liste Sarzana Nova, Sarzana Vola e Sarzana per Sarzana, si avvicina a questa dimensione in modo diretto.



"I giardini della stazione - spiegano dalle tre liste - sono stati progettati per accogliere i viaggiatori, un luogo ospitale e di ristoro. Oggi la piazza è un luogo che i cittadini evitano perché diventata ritrovo di persone senza fissa dimora, dove si spaccia, si bivacca e vengono lasciati rifiuti ovunque. A nulla serve l'intervento della polizia e le proteste degli abitanti, che hanno paura.



Il riappropriarsi di uno spazio ormai diventato "terra di altri" può rappresentare il modo quasi immediato di recuperare uno spazio urbano ormai degradato e pericoloso? Come afferma Roberto Mazza, candidato nelle liste di Mione, "è necessario riappropriarsi di questi spazi semplicemente utilizzandoli per sottrarli alla ghettizzazione degli ospiti, evitando naturalmente fraintendimenti. Dobbiamo ripristinare il rispetto delle regole, del decoro, dell’ordine pubblico, dei diritti dei cittadini e dei doveri per tutti". Risulta evidente che al momento i giardini della stazione non possono essere un luogo accogliente e pulito per coloro che vogliono sedersi o per i bambini che vogliono giocare.



Durante l'incontro di domenica Paolo Mione parlerà di questa situazione che si aggrava di giorno in giorno, e spiegherà le sue proposte per dare risposte e soluzioni ai residenti nel quartiere, che quotidianamente sopportano e subiscono questa situazione, in un'ottica comunque allargata alle necessità dei turisti in arrivo, alla sicurezza e al decoro urbano".



Seguirà un aperitivo in musica presso il Bar Eliseo.