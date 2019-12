Si parte senza numero legale poi passa la pratica di Tavolara

Sarzana - Val di Magra - Iniziata in ritardo rispetto al previsto, la seduta odierna del consiglio comunale di Sarzana – a tre giorni dalla precedente – si è aperta in un clima subito torrido. Alla conta dei presenti infatti il presidente Carlo Rampi non ha potuto che constatare la presenza ai banchi di soli otto consiglieri, decretando così la sospensione per mezz'ora per l'assenza del numero legale.

Annuncio che ha scatenato la pronta reazione dei quattro capigruppo dell'opposizione: “Questo è un escamotage per prendere tempo su alcune pratiche all'ordine del giorno – ha subito esclamato Casini - abbiamo infatti assistito all'entrata e all'uscita di tanti consiglieri che al momento si trovano fuori. Sarebbe opportuno richiamarli facendoli entrare”.



Da ex presidente dell'assemblea cittadina Mione ha invece ripreso Rampi: “Lei sta svilendo in modo vergognoso il suo ruolo istituzionale prestandosi a questa pantomima e invitando un consigliere comunale a stare fuori. Se c'è un problema dite chiaramente “abbiamo bisogno di mezz'ora” perché queste sono gherminelle indecorose per un presidente del consiglio comunale che per spirito di correttezza istituzionale non dovrebbe prestarsi a questi giochini”.

“Rimango basito – ha proseguito Lorenzini, altro ex presidente del consiglio – se c'è una necessità particolare si fa l'appello, ci si conta e si chiede una riunione di maggioranza. Se c'è dibattito interno su uno degli ordini del giorno non ha senso non far partire la seduta per poi discutere”. Infine Giorgi: “Il ritardo ci può stare ma perdere un'altra mezzora è scorretto perché eravamo tutti presenti. Poco fa c'erano anche Iacopi, Ponzanelli e Precetti che ora non ci sono più. Nonostante fossi a Spezia ho fatto il possibile per arrivare puntuale, così non va bene”.



Dopo aver ascoltato gli esponenti dell'opposizione Rampi ha sospeso la seduta per mezz'ora come da regolamento e alla ripresa, con tutti i protagonisti al loro posto, il consiglio ha discusso i tre ordini del giorno riguardanti due variazioni al piano regolatore (una riqualificazione urbanistica con sostituzione edile a San Lazzaro e un permesso di costruire) e una pratica Sua (Strumento urbanistico attuativo) su via Tavolara. La prime due sono state approvate agilmente con i voti della maggioranza e l'astensione dell'opposizione, così come quella riguardante l'area produttiva sulla quale Giorgi ha però sollevato una pregiudiziale.



“Si tratta di una pratica critica dal punto di vista ambientale – ha sottolineato la capogruppo M5S – mi risulta che in zona ci fosse una discarica e vorrei capire se sia stata bonificata, se sia stata eseguita una caratterizzazione e se la Vas, richiesta nel 2011 dalla Regione Liguria, sia stata completata e inserita nel documento”. Quesiti ai quali hanno risposto sia il presidente Rampi che l'assessore Campi e una responsabile degli uffici, confermando che la verifica sull'assoggettabilità a Vas andrà in parallelo con l'approvazione. La richiesta di Giorgi di sospendere la pratica definire meglio la situazione è stata quindi bocciata e l'assessore ha provveduto ad illustrare i contenuti dell'intervento – di cui un soggetto attuatore sarà Sps - che prevede la realizzazione di tre edifici produttivi di un totale di oltre diecimila metri quadri, parcheggi pubblici, aree verdi e miglioramento della viabilità.

“Si desume una filosofia di lavoro molto innovativa – ha sottolineato Campi – visto che i capannoni avranno un impatto entusiasmante richiamante le serre in vetro e alluminio. Ci saranno molte aree verdi e zone ricreazione. Le opere cuberanno circa un milione e 122mila euro da cui saranno scomputati un milione e 196mila di oneri di urbanizzazione”.

In fase di voto Giorgi ha lasciato l'aula mentre il resto dell'opposizione non ha votato e la pratica è stata così approvata con le nove mani alzate della maggioranza.