Si è costituito il "Circolo Pertini"

Sarzana - Val di Magra - Si è ufficialmente costituito a Sarzana, venerdì pomeriggio, presso i locali dell’ARCI Val di Magra in via Landinelli, il circolo culturale “ALESSANDRO PERTINI”.

Il circolo intende agire nei vari campi della cultura, del sapere, delle arti e delle scienze e in particolare della cultura politica. Scopo del circolo “PERTINI” è quello di creare occasioni di approfondimento e di dibattito nella cultura della sinistra. Per questi motivi il circolo Pertini non intende ricoprire un ruolo di rappresentanza politica e non ha finalità di carattere elettorale né a breve, né a medio termine. Esso è indipendente e apartitico, ma non certo apolitico.

Intende aprire un dialogo con tutte le forze politiche, che si richiamano alla vasta area di cultura politica della sinistra e che, seppur tutte accomunate da risultati elettorali del tutto insoddisfacenti, rappresentano ancora una parte tutt’altro che minoritaria dei cittadini.

In questo quadro il circolo PERTINI auspica che, nel rispetto della pluralità e dell’autonomia organizzativa di ognuno, si arrivi a momenti di confronto, dialogo e anche interazione tra associazioni, circoli e raggruppamenti, che rappresentano comunque un elemento di vivacità e di arricchimento del dibattito culturale e politico. Le scorie degli scontri delle recenti campagne elettorali con gli strascichi polemici e anche, talora, l’inasprimento dei rapporti personali, vanno smaltite e dimenticate al più presto.

Il circolo intende essere un punto di riferimento culturale e un luogo d’incontro per tutte quelle persone che, a fronte della perdita d’identità della sinistra e dell’abbandono della sua missione d’origine di rappresentanza degli interessi materiali dei produttori, sono precipitate nella delusione, nello smarrimento e nella sfiducia. Per questi motivi vuole contribuire, nei limiti delle sue possibilità, a un grande dibattito sull’indispensabile riposizionamento strategico della sinistra sia a livello locale, che nazionale, europeo e mondiale.

Il circolo PERTINI non è casualmente dedicato all’indimenticato presidente della Repubblica, nostro conterraneo, con la figura di Pertini s’intende sottolineare la collocazione a sinistra, l’antifascismo, la laicità, l’onestà personale e istituzionale e un profondo legame con gli ideali del socialismo.

Ambizione del circolo Pertini è quella di uscire dal provincialismo del dibattito locale, per offrire occasioni di confronto e dibattito di alto livello nazionale e internazionale. Questo senza dimenticare i temi locali, sui quali elaborare progetti e proposte, che abbiano come obiettivi primari la salvaguardia del territorio, dell’ambiente, la vivibilità, lo sviluppo economico e le occasioni di lavoro particolarmente per i giovani e che possano offrire stimoli e suggestioni per il governo del territorio.



SOCI FONDATORI DEL CIRCOLO PERTINI SONO:

Nicola Caprioni

Monica Faridone

Manrico Battistini

Giampiero Conti

Fernando Peruggi

Maria Antonietta Franchini

Marco Mustaccioli

Claudio Spadaccini

Lucia Battaglia

Alberto Spadoni

Carlo Raggi

Alessio Ambrosi

Roberto Giannini

Felice Paredi

Alfredo Lari