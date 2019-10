Sette darsene da spostare, scontro al Parco: "De Ranieri fa gioco tre carte"

Sarzana - Val di Magra - Si incaglia il processo intrapreso dal Parco di Montemarcello, Magra e Vara per andare a 'confermare' nei consigli comunali interessati – Ameglia, Lerici e Sarzana – la proroga biennale del Piano della Nautica, varata quest'estate da Via Paci. Oggi, in un'accesa riunione della Comunità del Parco, il presidente dell'ente Pietro Tedeschi si è infatti imbattuto nelle perplessità del sindaco lericino Leonardo Paoletti e nell'aperta contrarietà alla pratica del primo cittadino amegliese Andrea De Ranieri. “In pieno accordo con i Comuni di Ameglia, Lerici e Sarzana – ha esordito Tedeschi sottolineando una sintonia sgretolatasi un attimo dopo – abbiamo deciso di operare per normalizzare la situazione delle darsene, non tutta sotto controllo. Siamo addivenuti così a un rilancio del Piano della nautica all'insegna della verifica delle situazioni irregolari e della sburocratizzazione”. Il presidente ha spiegato, in particolare, che in virtù del documento che proroga e integra il Piano una serie di darsene dovrà essere spostata da sopra a sotto la linea di navigabilità. Stando a un'interlocuzione orale sarzanese tra Demanio e Parco - “e in attesa di formale comunicazione scritta” -, ha proseguito Tedeschi, su nove darsene al di sopra della linea ci sarebbero almeno sette attività lericine da traslocare, più una sarzanese “che ha fatto un'importante riambientalizzazione mettendosi in regola” il cui caso sarebbe da verificare. In soldoni, si parla di oltre duecento posti barca da spostare. Dove? L'area indiziata è quella amegliese del Mammellone: “Lì abbiamo verificato che questa operazione è possibile, abbiamo dato incarico per studiarne la programmazione”, ha detto Tedeschi.



Pronta la stoccata di De Ranieri: “La mia proposta era fare un nuovo Piano, perché questo è inapplicabile e asservito alle dinamiche di sviluppo urbanistico e consumo del suolo – contrarie ai principi ambientali – della Marinella spa. Siamo di fronte a un documento amministrativamente debole e che traguarda soluzioni contrarie all'ambiente. Porterebbe allo snaturamento ambientale di una zona agricola e di alto valore naturalistico come quella del Mammellone. Non va bene prorogare per due anni un Piano fallito per colpa del Parco. Giusto sarebbe stato andare in deroga per dare alle aziende l'ossigeno necessario e nel frattempo lavorare a un nuovo Piano del Parco. Ricollocare le darsene? Ok, ma usiamo le sponde già antropizzate e cementificate, vedi Bocca di Magra, Fiumaretta”. Come detto, nemmeno da Paoletti sono arrivati cioccolatini: “Il documento di cui parliamo è una bozza elaborata dai tecnici dei Comuni assieme al Parco, ma c'è un livello politico di cui bisogna tenere conto. Io prima di andare in commissione consiliare e in consiglio comunale voglio approfondire aspetti come il numero delle attività che devono e possono essere spostate e dove possono essere messe. Inoltre credo sia necessario elaborare un documento unitario con gli altri due comuni interessati nonché avere a monte un'espressione della comunità del Parco”. E così sarà, visto che la richiesta di Paoletti è stata accolta dal presidente dell'assemblea Roberto Canata, sindaco di Rocchetta, che ha rinviato la pratica alla prossima seduta, quando, trasformata da ordine del giorno in parere, sarà votata dai sindaci (o loro delegati) dei sedici comuni del Parco.



Tedeschi, sentite le posizioni dissonanti di De Ranieri e Paoletti, ha ribattuto che “il documento in oggetto non nasce per iniziativa unilaterale del Parco, ma è frutto di un parto a quattro: questo ente e i tre Comuni. Ci sono stati ben sette incontri ai quali non è vero che ha partecipato solo personale tecnico, ma anche sindaci e assessori. E i tecnici ci hanno detto che per i sindaci il protocollo d'intesa elaborato alla fine del percorso andava bene”. Il presidente ha addirittura assicurato che “la zona del Mammellone è stata proposta dal sindaco di Ameglia”, invitando De Ranieri “a non fare il gioco delle tre carte”. Non è mancato un ulteriore piccato scambio con Paoletti – il quale nel corso della diatriba ha minacciato ora di non andare più in Comunità, ora di alzarsi e levare le tende – quando Tedeschi ha detto che la situazione delle darsene presenta “molta illegalità”. Paoletti l'ha esortato ad andare in Procura. “Se il Demanio non farà seguire comunicazioni scritte a quanto emerso in un colloquio orale – ha concluso Tedeschi – non c'è dubbio che faremo gli atti conseguenti”.