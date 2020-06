Sergiampietri: "Cittadini smarriti dal non governo di Sarzana"

Sarzana - Val di Magra - "Stiamo assistendo ad una farsa che oramai ha assunto toni grotteschi all'interno del consiglio comunale sarzanese. Anzichè occuparsi dei tanti problemi del tessuto sociale ed economico della città, si perdono in discussioni sterili e che poco importano ai cittadini , su firme "estorte", consiglieri traditori da mettere alla gogna ecc.. Molti cittadini, a ragione, voltarono pagina alle ultime elezioni, bocciando pesantemente la gestione Cavarra, oggi queste persone (ne conosco diverse personalmente) sono smarrite, lo sono perchè anche questo governo della città sta miseramente fallendo il suo mandato, fatto di insulti alle istituzioni, cadute di stile, interventi da zizzanisti conto terzi.

Il finale è quello che noi di Azione con Carlo Calenda vogliamo perseguire,è abbattere questo vecchio modo di fare politica, creare una nuova classe dirigente che non risponda alle segreterie di partito ma a chi li elegge con i suoi bisogni e le sue aspettative.Noi non saremo nella farsa delle elezioni regionali, non appoggeremo un pd che ha abbandonato l'alveo progressista e vincente per un'alleanza con i grillini, anzi con quello che ne resta visto che ad ogni elezione perdono pezzi importanti, mai con una destra che sente le lamentele al bar e ne diventa eco senza una soluzione reale ai problemi. Inoltre il governatore uscente il giorno dopo la sua elezione era già in campagna elettorale e fino ad oggi abbiamo assistito per lo più al teatrino del rimbalzo delle responsabilità sulle cose non fatte tra maggioranza ed opposizione.Noi continueremo il nostro lavoro di costruzione di un'altra politica, quella del fare.In provincia della Spezia senza clamori e senza "amici" abbiamo fatto centinaia di iscritti, abbiamo a livello nazionale 37 gruppi tematici che affrontano i problemi del paese ed elaborano proposte, insomma Azione non vuole essere l'ennesimo partitino, ma una vera e propria rivoluzione culturale nel panorama politico Italiano, noi saremo più forti di chi ci vuole più deboli".



LUCA SERGIAMPIETRI

COORDINATORE AZIONE SARZANA