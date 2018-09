Sentenza del Tar, Insieme per Ameglia: "De Ranieri dovrebbe dimettersi"

Sarzana - Val di Magra - “Se ci trovassimo al posto del sindaco, del presidente del consiglio comunale e dei consiglieri di maggioranza ci dimetteremmo immediatamente”. Gli esponenti di opposizione di Insieme per Ameglia commentano così la sentenza del Tar della Liguria (QUI) in merito al loro ricorso col quale avevano chiesto l'annullamento di tutte le delibere relative all'approvazione del bilancio di previsione.

“Il Tar – spiegano - ha riconosciuto la violazione delle norme poste a tutela della funzione esercitata dai consiglieri comunali per avere ricevuto gli atti indispensabili alla valutazione del progetto di bilancio ben oltre i termini previsti. Non siamo cioè stati messi in condizione di esprimere un voto consapevole. Vogliamo chiarire che: lo scorso anno il bilancio non è stato approvato entro il termine previsto ed era dovuto intervenire il Prefetto con una diffida per farlo approvare e che neanche quest'anno è stato rispettato il termine del 31 marzo e il Prefetto ha diffidato il Comune ad approvare il bilancio”.

La capogruppo Fontana e gli altri consiglieri proseguono: “Abbiamo segnalato per iscritto sia prima che durante il Consiglio Comunale che la documentazione non ci era stata inviata nei termini previsti dalla legge e dal regolamento e avevamo chiesto che venisse rinviata la seduta del 12 maggio per consentirci di esaminare la documentazione, ma ci è stato risposto picche. Questo per dire che c'è stata una ferma determinazione politica da parte della maggioranza di andare avanti ben sapendo di avere violato leggi e regolamenti. Questa Amministrazione sin dal primo giorno del proprio insediamento ha tenuto nei nostri confronti un comportamento arrogante e aggressivo prendendo ogni nostra critica come un inaccettabile oltraggio e deridendoci ripetutamente”.



“Il fatto – concludono - è che noi abbiamo sempre svolto coscienziosamente e senza sconti il nostro compito di controllo: spesso abbiamo colto nel segno e questo evidentemente ha portato la maggioranza a renderci complicata (se non impedirci) la visione di documenti che avevamo diritto di esaminare. E le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Ora attendiamo di capire quale sarà la decisione dell'Amministrazione e soprattutto del Prefetto, a cui abbiamo chiesto un incontro urgente”.