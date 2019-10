Sarzana - Val di Magra - I consiglieri di opposizione di “Rialzati Arcola” hanno presentato un'interpellanza urgente alla giunta in merito al funzionamento dell'impianto semaforico installato nel sottopasso ferroviario di via Pedemonte.

“Semafori – spiegano – che segnalano la pericolosità di attraversamento degli stessi in condizioni di allerta o allagamento. Purtroppo abbiamo constatato che uno dei due semafori risulta in tutta evidenza non funzionante in quanto il cavo elettrico di alimentazione risulta tranciato. Questa è senza dubbio una situazione gravosa oltre che pericolosa alla luce anche dell'ultima allerta arancione”.

I consiglieri chiedono quindi conto a sindaco e assessori come intendono risolvere il problema e se gli impianti sono mai stati oggetto di revisioni e controlli considerando che la stagione delle piogge è appena iniziata.