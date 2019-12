Segretario Pd: "Contrasti in maggioranza per poltrone e riposizionamenti"

Sarzana - Val di Magra - "Che nelle segrete stanze della maggioranza di centrodestra che amministra Sarzana stessero già cominciando a volare gli stracci lo si era percepito da tempo. La sfiducia di Sarzana Popolare nei confronti dell'assessore all'urbanistica Campi che pure è stata eletta nelle proprie file, accompagnata alla esplicita censura del suo operato;la vana rivendicazione della sua sostituzione in giunta; il mal sopportato avvicinamento della Campi alla Lista Toti e al Sindaco; la conferma delle deleghe alla Campi da parte della Ponzanelli che frustra le aspirazioni ad una poltrona diffuse fra gli scalpitanti Costa - Boys; il desiderio della Lega - ringalluzzita dai sondaggi nazionali - di rendere più incisiva e 'pesante' la sua rappresentanza in Amministrazione; la sensazione un po' di tutti - ed in particolare di Sarzana Popolare - che la Sindaca si sottragga al confronto all'interno della maggioranza rapportandosi soltanto con alcune delle realtà colà rappresentate ( i vertici totiani genovesi che la marcano stretta per mezzo del suo staff e, localmente, con quella vecchia volpe del presidente Rampi); la crescente insofferenza verso il protagonismo personale dell'assessore Italiani; l'imbarazzo per le fortunatamente rare maldestre trovate del vicesindaco Eretta...". Lo scrive in una nota Rosolino Vico Ricci, segretario del Pd sarzanese.



"Contrasti che hanno alla base - prosegue - non distinguo programmatici, diverse sensibilità o divergenze che riguardano il merito delle scelte amministrative, ma soltanto - molto semplicemente - scontro per le poltrone e riposizionamenti in vista di futuri sviluppi.

Oggi gli stracci cominciano a volare anche fuori dalla finestra: e così, in barba allo spirito di squadra, Leghisti e Totiani attaccano pubblicamente a testa bassa un'iniziativa (il luna park su ciò che resta dei giardini di Porta Romana) che è una (effettivamente mostruosa) creatura dell'assessore Italiani, incuranti di mettere così in imbarazzo anche la Sindaca...

E intanto, nelle cose che contano, a dispetto dei proclami di prossime fortune e di "magnifiche sorti e progressive" della Sindaca, l'economia della città ristagna, la società cittadina langue (e in qualche caso arranca) e le promesse elettorali della destra rivelano tutta la loro inconsistenza e vacuità".