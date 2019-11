Segre, solidarietà unanime dal consiglio comunale di Vezzano

Sarzana - Val di Magra - Il consiglio comunale di Vezzano Ligure si stringe unanimemente alla senatrice a vita Liliana Segre, oggetto di minacce di natura antisemita e messa sotto scorta. "L’intero consiglio comunale di Vezzano Ligure - si legge nel documento trasmesso dalla presidenza del consiglio vezzanese, tenuta dal sindaco Bertoni - esprime profonda solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre messa sotto scorta a causa delle "parole della violenza" di cui quotidianamente è oggetto. La senatrice Segre con la Sua forza, il Suo coraggio e la Sua determinazione costituisce il simbolo vivente della libertà che nelle sue diverse espressioni è alla base della nostra democrazia, libertà che va difesa strenuamente per rispetto di chi, per conquistarla, ha combattuto anche a costo della propria vita. Quello che sta accadendo alla Senatrice Segre fa emergere come nel nostro Paese stia crescendo un clima di odio e intolleranza di antica memoria che non va assolutamente sottovalutato e di fronte al quale è doveroso far sentire con forza la voce di chi crede fermamente in questi valori. La memoria del passato deve fungere da monito per le nuove generazioni affinché si facciano interpreti della salvaguardia per garantire sempre e comunque i valori della democrazia".