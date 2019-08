Seconda edizione della festa della Lega a Sarzanello

Sarzana - Val di Magra - Si terrà dal 5 al 7 settembre la seconda edizione della “Lega Fest” che torna anche quest'anno nell'area verde di Sarzanello. Tre giorni di musica, politica e la possibilità di cenare con prodotti tipici e locali. Per attivisti e sostenitori del carroccio sarà l'occasione per fare il punto sulla situazione sarzanese, provinciale e ligure, ma anche nazionale vista la svolta politica di queste ore con il nuovo asse di Governo M5S-Pd e il partito di Matteo Salvini pronto alla mobilitazione per chiedere il voto. Ai fornelli (nella foto della scorsa edizione Pucciarelli e Rixi) ma anche sul palco per i dibattiti, non mancheranno esponenti locali e nazionali.