Scontro fra sindaco e opposizione nel primo consiglio telematico

Sarzana - Val di Magra - Ulteriori misure a sostegno del commercio, agevolazione degli spostamenti di chi vive sul confine fra Toscana e Liguria, encomi per tutti coloro che sono stati e sono tuttora impegnati a fronteggiare l'emergenza Covid, chiarezza sulla Sabbadini e maggior attenzione da parte di Asl alla città e alle sue problematiche in ambito sanitario. Questi i principali temi e le proposte emerse nel consiglio comunale odierno, il primo per Sarzana in forma telematica dopo il tentativo fallito lo scorso 14 aprile a causa dell'inadeguatezza della piattaforma che aveva fatto slittare il dibattito interamente incentrato sul coronavirus e l'impatto sulla città. Questa volta invece tutto è filato liscio con tutti i consiglieri ben visibili non solo sullo schermo del presidente Rampi ma anche su quelli dei cittadini che hanno potuto seguirlo in streaming su Youtube, non però l'assessore regionale alla sanità Viale o vertici di Asl ripetutamente invitati a intervenire sul tema ma assenti anche oggi.



Una novità quella dell'uso delle diverse piattaforme, dettata da un'emergenza che non ha invece stemperato il clima sempre acceso fra sindaco e opposizione, duramente accusata nella relazione iniziale di Ponzanelli di non aver fatto proposte. “In un momento come questo – ha detto – mi sarei aspettata qualcosa di più, l'interesse si realizza portando idee concrete, tutti avevano gli strumenti per mettersi al servizio della città. Non si fa politica sui morti – ha accusato – e su chi soffre senza sapere nulla, inventandosi fatti. Nei giorni scorsi ho letto dichiarazioni surreali di alcuni consiglieri”. Pronta la replica di Mione: “Nei primi giorni di marzo lei mi ha pubblicamente ringraziato perché le avevo detto “ci sono”, le ho anche telefonato più volte ma lei ma lei ha sempre respinto le mie chiamate. Rampi mi aveva assicurato che lei avrebbe preso parte alla riunione dei capigruppo ma non è avvenuto”. “Non è vero che lei mi ha telefonato – ha replicato il sindaco – sono disponibile a rimandarle il mio contatto perché magari ha fatto confusione”. “Lei dice cavolate pazzesche – è stata la risposta di Mione – avevo riferito anche al suo collaboratore di averla chiamata più volte. Ci coinvolga, formiamo insieme un comitato per far ripartire la città”. Accuse di scarsa partecipazioene alla causa cittadina rispedite al mittente anche da Castagna: “Ha buttato giù il telefono anche a me, quando abbiamo chiesto di essere coinvolti abbiamo sempre ricevuto porte in faccia. Da novembre chiediamo la partecipazione in aula di Asl e di Alisa, Rampi ha fatto varie richieste ma non si sono mai degnati di rispondere se non con la mail di oggi di Viale che ha detto che non avrebbe partecipato, è l'esempio che non contiamo nulla.

Ci tengo anche a ricordare che a inizio marzo tutta la minoranza ha dato il suo contributo per far svolgere la seduta per l'approvazione del bilancio”. Episodio questo ricordato anche da Giorgi: “La polemica del sindaco nei nostri confronti è ingiusta e ingenerosa visto che abbiamo sempre dato la nostra piena collaborazione. In piena emergenza siamo venuti in consiglio garantendo il numero legale per l'approvazione del bilancio”.

“Invito il sindaco – ha detto invece Casini - a rivedere la Pec del 10 marzo scorso quando ha risposto alle nostre proposte su sgravi e riduzioni delle tasse per cittadini e commercianti. Probabilmente si dimentica di tutto quello che riguarda l'opposizione, ci dica come dobbiamo comportarci perché Mione le ha telefonato, io ho chiesto che venisse in capigruppo, il 10 marzo abbiamo protocollato le proposte, il 17 marzo abbiamo chiesto sospensione del mercato del giovedì che invece stava per svolgersi, il 28 marzo abbiamo chiesto di riaprire i servizi sociali e il 31 è stata protocollata la richiesta per aprire una pagina dedicata a tutte le attività aperte, ma anche in quel caso non ho ricevuto risposta. Prima di accusare si faccia un esame di coscienza”. Infine Lorenzini: “Ho fatto accesso agli atti riguardante la Sabbadini l'11 aprile e ho ricevuto risposta solo ora, in questi giorni ho appreso molte cose dalla stampa mentre voglio ricordare come l'ordine del giorno sulla sanità è stato presentato il 9 novembre 2019 quando di Covid non si parlava ancora. Con i precedenti sindaci non è mai accaduto che si soprassedesse così sull'ascolto di dirigenti sanitari. Il nostro interesse per la città c'è sempre stato”.



Nella sua relazione iniziale – preceduta da un minuto di raccoglimento per tutte le vittime del Covid – il sindaco ha inoltre evidenziato: “Le risorse a disposizione sono pochissime ma le stiamo mettendo in campo con decisione. Dobbiamo essere uniti e cercare insieme soluzioni, negli ultimi 45 giorni la città ha dato una risposta molto forte e importante a questa emergenza. Fin dall'inizio – ha proseguito – abbiamo adottato tutte le iniziative possibili, la nostra Protezione civile ha effettuato 170 servizi di consegna farmaci, 170 di consegna della spesa, 50 di altra natura e ha seguito quotidianamente 100 famiglie. In tutto abbiamo distribuito oltre ventimila mascherine e voglio ringraziare tutte le persone che si sono prodigate con ogni forza per il bene della città”. Il sindaco ha inoltre ricordato i provvedimenti economici già adottati: differimento al 15 luglio di tassa di soggiorno e Tari, al 30 giugno il pagamento della mensa scolastica e della Cosap con esenzione per operatori ambulanti e differimento del pagamento del trasporto scolastico oltre ai canoni dei centri sociali. “Misure – ha ricordato – che impattano per circa 200mila euro sul nostro bilancio”. Quanto ai contagi in città l'ultimo report di Asl 5 parla di una curva epidemica in calo: 25 cittadini positivi (senza considerare la rsa), 19 in sorveglianza attiva di cui 6 in attesa di tampone. Quanto alla Sabbadini ha precisato: “Da inizio anno si sono registrati sedici decessi di cui dodici positivi o sospetti positivi mentre nello stesso periodo dell'anno scorso erano stati 13. Ad oggi nella struttura sono presenti 37 anziani, 16 dei quali positivi e 4 ricoverati al San Bartolomeo”. Infine sulle misure economiche e il flash mob odierno dei commercianti: “Ad oggi i comuni non hanno avuto alcun supporto dal Governo, dobbiamo unirci tutti insieme alle richieste che da due mesi Anci sta facendo perché questo grido d'allarme non ha colore politico”.



La successiva discussione di 15, fra mozioni e ordini del giorno presentate da maggioranza e opposizione, ha fatto invece emergere anche posizioni convergenti come nel caso degli encomi ai volontari e le associazioni che sono sempre state impegnate a fronteggiare l'emergenza e sulle necessità delle famiglie che vivono sul confine fra Toscana e Liguria e che devono fare i conti con le limitazioni imposte dai decreti. In tema si sostegno al commercio Pizzuto ha posto attenzione sul blocco che il lockdown ha imposto a tutte le attività economiche salvo quelle essenziali. “Limitazioni – ha detto – che hanno sferrato un colpo mortale ai commercianti che hanno anticipato titoli di credito ai fornitori e che che ora si trovano esposti al rischio di protesti con conseguenze che sarebbero irreparabili. È necessaria l'abrogazione o la sospensione degli stessi per un periodo congruo”. “Senza un intervento del Governo Sarzana rischia di morire – ha affermato senza mezzi termini Luca Ponzanelli - perché un ente comunale regge e fonda la propria esistenza sui tributi locali. Servono misure eccezionali ma non è vero che il Comune fin qui non ha fatto nulla, chiediamo però di prevedere anche per maggio l'esonero del pagamento del suolo pubblico e l'apertura della zona a traffico limitato anche per favorire le attività da asporto”. Per la Lega la neo capogruppo Innocenti ha sottolineato: “L'azione del Governo non si può fermare solo all'erogazione del fondo per i buoni spesa perché l'emergenza da sanitaria sta diventando economica e bisogna provvedere in modo tangibile al sostegno delle attività commerciali alleggerendo la pressione fiscale”. Infine Rampi che a nome della maggioranza ha presentato la mozione relativa ai campi estivi e i progetti educativi all'aria aperta: “Bisogna vigilare affinché si possano riprendere queste attività non appena la normativa lo consentirà, implementando anche le attività finalizzate anche al recupero psicologico dei minori provati da questo periodo”.

Dopo quasi quattro ore necessarie per la presentazione di tutti gli ordini del giorno e le mozioni il consiglio iniziato intorno alle 15.00 è poi proseguito in serata con la discussione punto per punto.