Scissione nella Lega, Avidano e Spilamberti lasciano il gruppo

Sarzana - Val di Magra - Luca Spilamberti e Maria Grazia Avidano lasciano il gruppo consiliare della Lega di Sarzana. L'inatteso colpo di scena arriva all'indomani di una seduta fiume sul tema del coronavirus che aveva visto l'esordio come capogruppo di Lucia Innocenti (QUI) al posto di Emilio Iacopi per le ormai note vicende riguardanti il 25 Aprile.

“Abbiamo deciso di uscire dal gruppo consiliare della Lega per motivi esclusivamente personali – scrivono in una nota Spilamberti e Avidano – non condividendo alcune delle ultime scelte. Restiamo orgogliosamente e convintamente all'interno di questa maggioranza e la nostra scelta non vuole andare a modificare o orientare neppure in minima parte i suoi rapporti interni, che anzi vogliamo rafforzare con il nostro lavoro quotidiano”. Entrambi ribadiscono: “Il sindaco Cristina Ponzanelli, con tutta la maggioranza sta facendo un lavoro straordinario con una gestione dell'emergenza efficace e presa ad esempio, attuando finalmente una nuova visione della nostra città e dando finalmente risposte alla nostra terra dopo decenni di disastri”.



“Abbiamo lavorato dall'inizio della legislatura con serietà e abnegazione e continuiamo a farlo, proseguendo nel percorso che i cittadini hanno premiato con il loro voto. Continuiamo a credere fortemente nei valori e negli ideali della Lega, così come in questo programma elettorale che abbiamo presentato alla città e a cui i sarzanesi hanno dato fiducia con il loro voto, e che pur nelle immani difficoltà di una crisi epocale che ha travolto tutta la nostra nazione vogliamo realizzare dando il nostro contributo costante e leale a questa maggioranza e a questa squadra di Governo”.



“Ai consiglieri che fanno parte del gruppo che abbiamo avuto onere e onore di rappresentare finora inviamo i migliori auguri di buon lavoro e la certezza di collaborare efficacemente insieme nel futuro. La nostra uscita – precisano – non diminuirà per nulla l'impegno a sostegno del sindaco e della giunta che sta lavorando bene cominciando dal vicesindaco Eretta e dall'assessore Torri che godono della nostra ferma e incondizionata fiducia come il resto degli assessori. Ringraziamo in particolare – concludono – la senatrice Pucciarelli che ci ha supportato ogni giorno degli ultimi mesi e che resta per noi un riferimento”.



In attesa della comunicazione del nuovo gruppo formato da Spilamberti e Avidano, la scissione odierna va di nuovo a modificare il gruppo portante della maggioranza che nel 2018 aveva avvicendato Cecati proprio con Avidano e nelle scorse settimane Podestà con Innocenti mentre solo due giorni fa Iacopi si era dimesso da capogruppo.