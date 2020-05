Scissione leghista, Castagna (Pd): "Gruppo misto è illegittimo, Rampi ripristini legalità"

Sarzana - Val di Magra - "Della farsa inscenata nei giorni scorsi dai consiglieri comunali leghisti di Sarzana si è già scritto molto (QUI). Il gruppo Pd ma tutte le opposizioni (Mione, Giorgi, Casini) hanno stigmatizzato politicamente la grottesca vicenda, sottolineando di quale pasta siano fatti i consiglieri comunali della forza politica predominante nella coalizione di destra che governa la città. Ma non sono stati adeguatamente evidenziati i profili di illegittimità che emergono nitidamente dalla vicenda". E' quanto afferma Francesca Castagna dell'assemblea nazionale Pd che in merito a quanto avvenuto spiega: "I due consiglieri, Avidano e Spilamberti, hanno dichiarato che abbandonano il gruppo consiliare della Lega per dissapori con "la dirigenza locale" del partito, ma hanno ribadito la propria fedeltà a Salvini e comunque - dopo qualche esitazione - riaffermato la propria fiducia nella senatrice Pucciarelli, la massima autorità elettiva di quel partito nella nostra provincia. Sulla base di queste premesse essi hanno chiesto di costituirsi in "gruppo misto" e dinanzi a tale aberrante (come vedremo) affermazione, il Presidente del consiglio comunale non ha fatto una piega, ed anzi ha disposto l'allargamento delle commissioni consiliari per consentire una distinta rappresentanza al nuovo gruppo. Tutto questo è fuori dal mondo, e il Presidente Rampi - che è un raffinato giurista - certamente lo sa. Né alcuna legge sull'ente 'Comune' né il regolamento del consiglio comunale di Sarzana prevedono l'istituto del 'gruppo misto'. Ma questo è perfettamente logico. Un gruppo misto ha senso nelle assemblee elettive (come Camera e Senato) in cui i gruppi possono costituirsi solo se annoverano un numero minimo di aderenti (ad esempio 10 al Senato o 20 alla Camera). Il Gruppo misto ha ragion d'essere perché ospita i parlamentari eletti che non raggiungono tale numero minimo. Tutto questo non avrebbe senso in un consiglio comunale, dove è perfettamente legittimo (ed anzi assai ricorrente) che - dopo le elezioni - nascano gruppi consiliari anche con un solo componente".



"Ciò che è disciplinato espressamente dal regolamento del nostro consiglio comunale - prosegue Castagna - è il transito da un gruppo ad un altro (art 9 comma 5); inoltre ciò che non può essere impedita è ovviamente - pur nel silenzio del regolamento - la fuoriuscita da un gruppo consiliare per costituirne un altro.

Ma ciò che la dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito è che non è certamente possibile che iscritti e/o militanti dello stesso partito si 'distribuiscano' in diversi gruppi consiliari. Un gruppo consiliare - spiegano autori e Corte di Cassazione - è nello stesso tempo un organo del consiglio comunale e, quando riflette le posizioni di un partito, anche un organo di quel partito. È dunque evidente che Avidano e Spilamberti, avendo confermato la loro appartenenza alla Lega partito e fedeltà ai suoi leader nazionale (Salvini) e locale (Pucciarelli), non possono dare vita ad un gruppo consiliare distinto da quello della Lega, e men che meno sotto le mentite spoglie di un 'gruppo misto' non previsto dal regolamento comunale e non invocabile nel caso di specie non ricorrendone i presupposti legali.

Quindi, o Avidano e Spilamberti aderiscono a uno dei gruppi già esistenti oppure ne costituiscono uno diverso, dichiarandosi del tutto estranei al partito politico denominato Lega. Il ragionamento è lapalissiano. Resta il dubbio se i due consiglieri 'semifuoriusciti' dalla Lega non lo colgono per - diciamo - analfabetismo istituzionale o se invece pensano di essere furbi e sono d'accordo con gli altri due: marciare divisi per colpire uniti - come consigliava il generale prussiano Von Moltke - può essere molto utile: più peso nella conferenza dei capigruppo, più forza nelle commissioni consiliari, doppi benefits di quelli riconosciuti ai gruppi consiliari... Speriamo - conclude Castagna - che (almeno in questa occasione) il presidente Rampi (latitante quando si trattava di censurare le aberranti esternazioni del consigliere Iacopi) abbia un sussulto di orgoglio in funzione del ruolo istituzionale di garanzia che ricopre e trovi la forza (accantonata almeno questa volta la sua partigianeria (!)) di aver cura che la legalità sia ripristinata".