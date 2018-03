Sarzana vista comunali, Pd dietro centrodestra e Cinque stelle

Sarzana - Val di Magra - A Sarzana fra un paio di mesi suonerà la campanella delle elezioni comunali. Come andranno? Forse qualcosa in merito lo possono suggerire i numeri delle elezioni nazionali che hanno appena consegnato all'Italia un ottimo risultato per il Movimento cinque stelle e per il centrodestra. Ebbene, a Sarzana Lega, Forza Italia e soci sono arrivati davanti a tutti.

Logicamente c'è qualche differenza tra Camera e Senato, ma il verdetto è grosso modo omogeneo: centrodestra 35 per cento, pentastellati al 30, centrosinistra al 27. Poi Liberi e uguali e Potere al popolo, più o meno assieme 6 per cento, con due terzi di questo malloppo appannaggio dei grassiani. Un risultato che, unito ai boati nazionali, potrebbe indirizzare i Dem sarzanesi a considerare qualche spettacolare testacoda rispetto alla ricandidatura di Alessio Cavarra? Una prospettiva che non può certo essere esclusa, e che è stata già paventata nelle scorse settimane dalla minoranza Pd sarzanese.