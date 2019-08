Sarzana popolare contro Iacopi: "Inammissibili accuse tradimento a Mattarella"

Sarzana - Val di Magra - "Sarzana Popolare non condivide quanto pubblicato sulla pagina social del consigliere e capogruppo della Lega Iacopi, frutto di un’affermazione avventata e fuori luogo. Non è ammissibile accusare di tradimento il Presidente della Repubblica il quale, indipendentemente dalle scelte dei gruppi parlamentari, in questo momento storico e' chiamato a svolgere un compito istituzionale molto gravoso e difficile". Così in una nota diffusa dalla forza centrista, che è parte integrante della maggioranza sarzanese, in merito al post 'Mattarella traditore della patria' condiviso giovedì dal capogruppo della Lega Emilio Iacopi. "La valutazione sulle scelte politiche delle parti e dei partiti e' una cosa, l'offesa al Presidente della Repubblica e' ben altro", concludono i popolari.