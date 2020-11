Sarzana popolare: "Da FdI mancanza di sensibilità. E Mazzanti dovrebbe dimettersi"

Sarzana - Val di Magra - "Senza polemica e senza rancore soprattutto nei confronti di Andrea Pizzuto che era e resta un amico al di là delle sue personali scelte di partito che rispettiamo ed al quale auguriamo buon lavoro, il coordinamento di Sarzana Popolare, dopo aver letto il comunicato di Fratelli d' Italia stigmatizza l' evidente mancanza di sensibilità nei confronti del gruppo di Sarzana Popolare che nelle elezioni comunali del 2018 e nel corso della consiliatura non ha mai fatto mancare il proprio appoggio alla maggioranza di governo della nostra città". Losi legge nella nota diffusa oggi da Sarzana popolare, per voce del consigliere e coordinatore Gianluca Maggiari e del presidente regionale del movimento, Andrea Costa. "Ancora oggi, nonostante l'uscita di due membri - prosegue la nota -, il gruppo è coeso, forte e composto da persone che intendono continuare a fornire il proprio contributo nell’esclusivo interesse della città. Sarzana Popolare così come Liguria Popolare resta un contenitore civico, aperto a tutti coloro che intendono e vorranno fare politica per il bene della collettività senza tornaconti personali. Ci auguriamo che il comunicato di FdI in cui Sarzana Popolare viene dipinta come un gruppo non capace di sostenere i suoi membri sia stato un mero scivolone comunicativo".



E non finisce qui: "Per quanto riguarda il comunicato stampa di Fioretta Mazzanti (ex Popolare, ndr) teniamo a rilevare come l’esperienza di Sarzana Popolare, nonostante il ridimensionamento numerico a livello istituzionale, non sia fallita. Il gruppo esprime un numero di consiglieri pari a quello della Lega e di F d Italia ed è presente in Giunta con l’assessore Roberto Italiani. Mazzanti forse si riferisce alla sua personale esperienza politica miseramente conclusa con un poco edificante cambio di casacca e di schieramento politico, cambio che che difficilmente potrà giustificare ai suoi elettori. Riteniamo infatti che chi non si riconosce più nella maggioranza in cui si è stati eletti, debba unicamente e doverosamente dimettersi".