Sarzana per Sarzana: "Allibiti da quanto dichiarato dalla maggioranza"

Sarzana - Val di Magra - "Quando si parla di sicurezza il mal comune non è mezzo gaudio ma doppio pericolo. Rimaniamo allibiti da quanto dichiarato dai capigruppo di maggioranza". Inizia così la replica di Sarzana per Sarzana dopo le affermazioni dei quattro consiglieri che oggi avevano attaccato Mione in merito al sempre attuale tema della sicurezza degli edifici scolastici. (QUI).



"Torre, Rosignoli, Frassini e Antola ci stanno dicendo che la nostra preoccupazione di avere 700 tra bambini e ragazzi in una scuola che è vulnerabile sismicamnete al 90% è infondata solo perchè ne abbiamo un'altra che mette a repentaglio più o meno allo stesso modo un altro migliaio di ragazzi. Quindi dato che entrambi gli edifici sono pericolosi cosa si fa? Niente nell'immediatezza: si aspetta e si spera che non accada mai nulla: questa è la soluzione che ci viene proposta dal sindaco".



"Nel consiglio comunale - prosegue Sarzana per Sarzana - i genitori presenti hanno potuto constatare che quello che i nostri consiglieri Mione e Pittiglio in sinergia con tutti gli altri consiglieri di minoranza proponevano, non era di approvare una soluzione specifica ma solo di creare un tavolo di discussione dove si potessero valutare assieme tutte le proposte escludendo, però, quello che invece continua a essere la linea di maggioranza della giunta Cavarra e cioè incrociare le dita e affidarsi al destino sulla pelle dei ragazzi. Invece di concentrarsi su quello che ormai è diventato un chiodo fisso del sindaco e cioè la candidatura di Paolo Mione, l'attuale amministrazione dovrebbe iniziare a non prendere in giro i cittadini e a trovare soluzioni per la loro sicurezza e quella dei loro figli a breve, a medio e a lungo termine in un ottica di trasparenza e buon senso che finora non abbiamo ancora visto".