Sarzana modifica sistema rifiuti, telecamere contro abbandoni

Sarzana - Val di Magra - “Già domani o la prossima settimana andremo a deliberare il nuovo sistema di raccolta rifiuti con isole videosorvegliate e card personalizzate. Ci stiamo avvicinando ad un miglioramento sostanziale e a una notevole diminuzione di abbandoni e conferimenti impropri nelle isole”. Così oggi l'assessore al ciclo dei rifiuti del Comune di Sarzana Roberto Italiani in merito all'introduzione del nuovo sistema di conferimento che fu uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale di due anni fa. L'esponente della giunta Ponzanelli si è inoltre soffermato sul fenomeno degli abbandoni di rifiuti: “Ricevo giornalmente foto, video e lamentele che riguardano in particolare piazza Ricchetti – ha sottolineato Italiani – oltre a discariche abusive che si formano a Tavolara, San Lazzaro e in altre zone della città. Tutte cose vere ma non siamo fermi e passivi, per quanto riguarda le discariche abusive gli strumenti di contrasto sono pochi ma stanno arrivando le telecamere mobili che a brevissimo potremo utilizzare per sanazionare le persone e disincentivare il fenomeno”.

“Lo stesso discorso – ha proseguito l'assessore – vale anche per l'isola ecologica di piazza Ricchetti che oggi è un insieme di bidoni. È fondamentale per gli operatori economici che fanno somministrazione in centro ma putroppo viene utilizzata anche come discarica da chi abbandona rifiuti con camioncini e auto. In alcune ore è stracolma e la stiamo facendo bonificare due volte al giorno dal personale di Acam per evitare un accumulo eccessivo. Anche in questo caso il fenomeno non si contrasta solo pulendo ma servono telecamere mobili che disicentivano gli abbandoni. Quanto alla Tari – ha concluso Italiani – è stata posticipata quindi si pagherà in quattro rate bimestrali da agosto a febbraio 2021”.



(immagine di archivio)