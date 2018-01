Sarzana in movimento incontra i cittadini, "Siamo l'unica vera lista civica"

Sarzana - Val di Magra - “Il perché di una vera lista civica” è il titolo dell'incontro pubblico che terrà domani sera il gruppo di Sarzana in movimento che alle prossime amministrative avrà Valter Chiappini come candidato sindaco. L'appuntamento si terrà alle 21 presso il centro sociale Barontini di via Ronzano.



"Noi crediamo che una lista civica debba essere veramente civica - dicono i membri del gruppo - slacciata da partiti, padroni e manovratori. Noi crediamo che una lista civica sia l'unico modo per cambiare non solo i suonatori, ma anche la musica. Nel rapido avvicinamento alle prossime elezioni comunali il panorama delle liste che concorreranno per conquistare la poltrona di Sindaco si sta arricchendo di nuovi e ambigui partecipanti. Partiti sempre più allo sbando e nuove strane alleanze si presentano senza alcuna remora ma il “fenomeno” della proliferazione delle cosiddette liste civiche sta assumendo caratteristiche incontrollabili e mistificatorie. Nate per lo più con lo scopo di portare voti al partito/i alleato al quale fanno riferimento tendono a confondere l'elettore e a intorbidare le acque del confronto elettorale. Sarzana in movimento, vera ed unica lista civica a Sarzana, vuole spiegare ai cittadini la propria origine, la propria collocazione politica, la propria struttura nel contesto di vera trasparenza e partecipazione che la contraddistingue fin dal momento della sua nascita. Siamo stati i primi a presentarci per le elezioni: spiegheremo il perchè".