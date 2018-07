Sarzana in movimento: "Si tenga conto della norma su barriere architettoniche"

Sarzana - Val di Magra - "Nell’intervento di insediamento di Lunedì 16 scorso, il Presidente del Consiglio comunale Carlo Rampi ha comunicato che entro il 28 del mese corrente il Consiglio dovrà riunirsi per votare una variazione al bilancio di previsione". Così Valter Chiappini per l'associazione civica Sarzana in movimento.



"Evidenzio a Sindaca, Giunta e Consiglieri comunali - prosegue - come nel bilancio di previsione per l’anno in corso, e i futuri 2019 e 2020, approvato dal Consiglio comunale nella scorsa Amministrazione, non sia recepita la normativa di cui all’oggetto, che prevede l’accantonamento ed utilizzo del 10% degli introiti per oneri di urbanizzazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonostante il gruppo Sarzana in movimento, ancor prima a nome del gruppo M5S, ne abbia più volte richiesto la costituzione e a fronte del fatto che nessuna di queste risorse riservate sia stata effettivamente utilizzata per il fine previsto per legge. L’applicazione della norma ed il rispetto della destinazione dei fondi riservati diventa, oltretutto, oggi ancor più importante dal momento in cui dalla ripartizione del “fondo ministeriale speciale per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati” ha destinato una cifra irrisoria alla Regione Liguria rispetto alle altre regioni Italiane, frutto, probabilmente, di una erronea previsione e, conseguentemente, richiesta.



Sono pertanto a sensibilizzare Sindaca, Giunta e Consiglio comunale affinché si provveda almeno al rispetto della normativa regionale in merito ad un tema così importante socialmente provvedendo, magari già alla prossima variazione di bilancio, all’inserimento di un capitolo di bilancio per la costituzione del fondo previsto e la sua previsione di spesa.