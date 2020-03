Sarzana ha varato il suo bilancio di previsione per affrontare l'emergenza

Sarzana - Val di Magra - Il consiglio comunale di Sarzana ha approvato questa sera il bilancio di previsione 2020, strumento varato in una situazione del tutto eccezionale visto che la seduta – nel pieno dell'emergenza coronavirus – si è svolta con i consiglieri a distanza di due metri l'uno dall'altro e con una presenza ridotta a dodici votanti. Tutte le voci del documento sono state approvate con gli 8 voti della maggioranza mentre i quattro esponenti dell'opposizione hanno garantito il numero legale, votando però contro o astenendosi a seconda delle parti del bilancio che non sono comunque state discusse per ridurre al minimo la presenza a palazzo Roderio.



“Sono stati giorni di intensi contatti – ha spiegato il presidente dell'assemblea cittadina Carlo Rampi – nei quali ho colto in tutti i consiglieri forte attenzione verso l'importanza di dotare il Comune di uno strumento di programmazione finanziaria fondamentale per fronteggiare la situazione in essere e quella che non possiamo prevedere. Ringrazio l'opposizione – ha aggiunto – perché avrebbe legittimamente diritto a muovere obiezioni allo schema di bilancio e di proporre modifiche con emendamenti. Abbiamo preso atto di quelli già avanzati (da Italia Viva) e il mio impegno e quello del sindaco sarà quello di tornare a discutere di tutto ciò che oggi andremo a votare con apparente sommarietà non appena la situazione sarà definita. Questo non era un bilancio anti virus ma 'ante virus' e potrebbe apparire del tutto inadeguato all'esito di questa catastrofe”.



Quindi il sindaco Ponzanelli: “Ci aspetta una lunga e difficile camminata nel deserto e non possiamo esporci al rischio di non avere uno strumento amministrativo e contabile per affrontarla. Il 24 marzo (data inizialmente prevista per la seduta) è lontano e non abbiamo la certezza di poterci essere tutti. Ringrazio ognuno dei consiglieri per la presenza perché a separarci sono le visioni politiche ma non certo l'amore che ci lega a Sarzana. Mi impegnerò – ha aggiunto – a chiedere un successivo consiglio per affrontare i dettagli del bilancio e tutte le proposte, oggi lo voteremo perché affrontare insieme questa sfida epocale”. Il sindaco ha inoltre annunciato “misure eccezionali nelle prossime settimane”, “lavoreremo da subito – ha sottolineato – per sgravi e sospensione delle imposte per affrontare un momento gravissimo e dare sostegno ai cittadini. Interverremo come giunta per informare sempre i gruppi politici di questo consiglio, vinceremo questa battaglia restando uniti. Ringrazio – ha concluso Ponzanelli – tutti i volontari di protezione civile e Pubblica Assistenza, i negozianti che sono ancora aperti, medici e infermieri e tutti la città che sta combattendo”.

In fase di voto finale il bilancio è stato quindi approvato con gli otto voti favorevoli della maggioranza, i contrari di Pd e M5S e la mancata partecipazione di Italia Viva, motivata così dalla capogruppo Casini: “Avremmo potuto alzarci e far saltare questo consiglio visto che la maggioranza non ha il numero legale – ha detto – ma abbiamo scelto di esserci. Chiediamo al sindaco di prendere in considerazione, quando sarà il momento, gli emendamenti presentati per andare incontro a cittadini e imprese colpite indistintamente da questo tsunami”.