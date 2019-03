Sarzana ha un nuovo regolamento per le civiche benemerenze

Ponzanelli: "Documento preciso, puntuale e coerente". I riconoscimenti potranno anche essere revocati.

Sarzana - Val di Magra - Per evitare casi analoghi a quello del dittatore coreano Kim Il Sung (QUI), il Comune di Sarzana si è dotato di un nuovo regolamento per il riconoscimento ed il conferimento di civiche benemerenze, approvato all'unanimità al termine della seduta di giovedì sera. Composto da sette articoli e redatto dalla Commissione affari istituzionali guidata da Luca Ponzanelli, il documento regola dunque la concessione di encomi civici, benemerenze e cittadinanze onorarie che potranno essere concesse anche alla memoria e anche revocate qualora la persona in questione commetta qualcosa che possa mettere in imbarazzo la cittadinanza o ledere l'immagine di Sarzana.



“Ringrazio la commissione per aver portato all'attenzione del consiglio un regolamento che è importante e simbolico – ha detto il sindaco Cristina Ponzanelli – e va a mettere ordine nella concessione di riconoscimenti che rappresentano l'orgoglio della nostra città. Si tratta di un documento puntuale, preciso e coerente che tutela anche i cittadini dalle scelte di qualunque giunta o consiglio comunale. La cittadinanza onoraria potrà essere concessa anche alla memoria – ha aggiunto – e si potrà anche revocare, un atto necessario e opportuno”.