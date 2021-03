Sarzana, gazebo a sostegno delle norme contro la propaganda nazifascista

Sarzana - Val di Magra - Domani, sabato 20 marzo, gazebo in Piazza Luni, a Sarzana, dalle 15.30 alle 18, per raccogliere le firme per le «Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti». La legge per cui vengono raccolte le firme afferma che chiunque propagandi i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e che la pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.