Sarzana espropria gli impianti di illuminazione: "Enel Sole vuole 336mila euro, troppi"

Sarzana - Val di Magra - Parte degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale di Sarzana sono di Enel Sole – che si occupa anche della manutenzione - in virtù di un contratto stipulato nel 2009. Ma ora la capitale della Val di Magra vuole cambiare, tornando in possesso degli impianti proprietà della società. Una volontà messa nero su bianco dalla giunta Ponzanelli lo scorso gennaio, con apposita delibera, e confermata l'altro giorno in consiglio comunale con l'approvazione di un atto di indirizzo con il voto favorevole della maggioranza e l'astensione dell'opposizione (presenti un terzetto Pd e la pentastellata Giorgi). Come spiegato dall'assessore ai Lavori pubblici Barbara Campi, Enel Sole quantifica il prezzo dovutole dal Comune per gli impianti in 336mila euro. Troppi, secondo le stime di Palazzo civico.



“Ma il mancato accordo non impedisce di procedere e affidare il servizio a un nuovo gestore – ha affermato Campi – visto che Enel Sole ha diritto a un indennizzo ma non alla ritenzione. Indennizzo che tuttavia se fosse pari a quanto chiesto dalla società farebbe incorrere l'ente in un danno erariale”. Il riscatto porterebbe, ancora l'assessore, “a risparmi notevoli in termini economici ed energetici, con abbassamento dei costi manutentivi. Con il risparmio si potrebbe intervenire sugli impianti obsoleti e non a norma”. Alla fine, come detto, ok all'atto di indirizzo, che dice sì all'esproprio degli impianti, con tanto di notifica giudiziaria a Enel Sole.