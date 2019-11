Sarzana Viva: "Uno scempio il luna park a Porta Romana"

Sarzana - Val di Magra - "Sarzana è una bella e preziosa realtà e, come tutte le città antiche, per preservare le sue qualità, deve riuscire ad armonizzare gli interessi dei cittadini con quelli delle attività economiche presenti sul suo territorio. Tutti i recenti studi volti a definire il piano del commercio, realizzati da riconosciuti professionisti del settore , hanno ribadito il concetto che Sarzana, per ampliare e consolidare il bacino degli utenti, condizione indispensabile per il rilancio economico, debba innanzitutto imporre regole rigorose per il decoro urbano e rifuggire da iniziative che non siano adeguate alla qualità del suo centro storico". Lo si legge in una nota diffusa da Sarzana Viva.



"E’ di questi giorni un episodio emblematico di come, invece, l’attuale amministrazione intenda procedere in barba a tali indicazioni, ma anche al buonsenso - proseguono i renziani -. Consentire che nei giardini di Porta Romana, da sempre ben tenuti e uno dei biglietti da visita di Sarzana, si installasse una sorta di “luna park” è l’evidente segnale, ultimo di una nutrita serie, dell’approssimazione e improvvisazione di questa Amministrazione. Lo scempio dei giardini di Porta Romana, che il gruppo consiliare di Italia Viva ha condannato immediatamente, dimostra una mancanza di programmazione degli eventi che fa da apripista a soluzioni dell’ultima ora, pasticciate, sempre più povere di contenuti culturali qualificanti e coerenti con il livello e la storia della città di Sarzana. Eventi, quelli organizzati dall’Amministrazione Ponzanelli, costosi e quasi sempre privi di ritorno economico e d’immagine. Temiamo che questa giunta stia procurando danni difficili da riparare".