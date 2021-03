Sarzana, Valentina Camilli nuovo commissario di Forza Italia

Sarzana - Val di Magra - Il coordinatore regionale di Forza Italia, Carlo Bagnasco, d’intesa con il commissario provinciale della Spezia, Giovanni Grazzini, ha nominato quest'oggi Valentina Camilli commissario cittadino del partito a Sarzana. Classe 1967, laureata in giurisprudenza, insegnante di diritto ed economia nella scuola secondaria superiore, sposata e madre di due figli, Camilli ha intrapreso l’impegno politico nel 2010 con il Popolo della Libertà, all’interno del quale ha ricoperto diversi incarichi, candidandosi anche alla carica di consigliere comunale.



Dal dicembre 2013 è presidente del Club “Forza Silvio” di Sarzana. “Camilli - dichiarano Carlo Bagnasco e Giovanni Grazzini - ha dimostrato nel corso di questi anni un costante e appassionato impegno per Forza Italia in una realtà importante come quella sarzanese. L’amica Valentina ha sempre tenuto alta la bandiera del nostro movimento politico, anche nei momenti più difficili, promuovendo iniziative e cercando di strutturare un gruppo di militanti attivo sul territorio. Per questo abbiamo affidato a lei la guida del partito a Sarzana. Abbiamo inoltre deciso di formalizzare la nomina nel giorno dell’8 marzo per dare un segnale concreto della valorizzazione del ruolo di responsabilità delle donne che Forza Italia sta portando avanti. A Valentina i nostri migliori auguri di buon lavoro”.



“Ringrazio il coordinatore regionale Carlo Bagnasco e il commissario provinciale Giovanni Grazzini per la fiducia accordatami”, afferma Camilli. “Il mio impegno sarà come sempre massimo per strutturare e far crescere Forza Italia a Sarzana, con l’aiuto delle persone che da tempo collaborano con me e che non hanno mai fatto mancare il loro supporto al partito, mettendosi a disposizione per sostenerne le iniziative sul territorio. Ringrazio inoltre i nostri parlamentari liguri, in particolare l’onorevole Roberto Cassinelli, e il nostro capogruppo in Regione Claudio Muzio”.