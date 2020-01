Sarzana Popolare si rinnova, Maggiari nuovo coordinatore. Entra anche Elisei

Sarzana - Val di Magra - Sarzana Popolare, espressione locale del gruppo guidato da Andrea Costa, rinnova le proprie cariche in vista delle prossime elezioni regionali e di un possibile rimpasto nella giunta Ponzanelli dopo l'esordio con l'11,94% delle amministrative. Per motivi lavorativi infatti il coordinatore Nicola Grasso cede il testimone al consigliere comunale Gianluca Maggiari, al quale si affianca come segretario organizzativo Michael Elisei, mentre Andrea Gibelli resta nel ruolo di vicecoordinatore.

“Nicola rimane nel gruppo – sottolinea Costa nella sede di via Mascardi – e lo ringrazio per l'impegno e l'entusiasmo profusi fino ad oggi. In una fase come questa però avevamo bisogno di una maggiore presenza sul territorio e ringrazio quindi Gianluca per aver accettato l'incarico dopo che tutto il gruppo lo ha individuato come la persona più adatta per ricoprire il ruolo. Il nostro – aggiunge Costa – si contraddistingue come un contenitore civico e ritengo un fatto significativo l'ingresso di Michael Elisei che rappresenta un valore aggiunto consentendoci di allargare i nostri interlocutori sul territorio. A loro e al resto del gruppo spetta ora il compito di presentare proposte e soluzioni alla cittadinanza”.



L'ingresso di Elisei – ex Pd e Giovani Democratici e candidato con Mione alle ultime amministrative – rappresenta però la novità più importante nel nuovo organigramma dei popolari: “Non rimpiango nulla del mio passato politico e sono fiero dei passaggi che ho fatto – afferma – ringrazio sia il Pd che Sarzana per Sarzana per avermi dato modo di crescere e di formarmi ma dal punto di vista della libertà personale di poter esprimere la mia opinione ho trovato delle limitazioni che hanno determinato anche il mio percorso. Qui ho trovato delle persone con le quali poter dialogare apertamente e questo mi ha spinto ad impegnarmi senza alcun tipo di mira politica ma con l'obiettivo di essere un cittadino che vuole impegnarsi e può esprimere la propria opinione. Il nuovo ruolo? Ne sono onorato, è arrivato in modo inaspettato e ho accettato volentieri, è un impegno che sento molto e dovrò dimostrare di essere degno di questo ruolo”.

“Ci tengo a ringraziare Nicola per il lavoro svolto fino adesso – aggiunge il neo coordinatore e consigliere comunale Maggiari – e i componenti del gruppo che mi hanno dato una fiducia che mi impegnerò a contraccambiare lavorando in modo utile e proficuo per Sarzana Popolare e per la città. Sono molto contento dell'ingresso di un giovane come Michael che a mio avviso potrà supportare in modo significativo l'attività che ci attende da qui in avanti”.

“Per me è stata un'esperienza nuova ed interessante anche dal punto di vista umano – osserva Nicola Grasso – che mi ha fatto consolidare anche dei rapporti di amicizia. Non si chiude qui perché cambia solo il mio ruolo, per motivi lavorativi ho dovuto fare un passo di lato ma continuerò a far parte di questa squadra. Gianluca ha sempre lavorato benissimo in ogni situazione quindi non ci sono dubbi sulle sue capacità, Michael porterà idee ed ottimismo quindi è il benvenuto”.

Infine Andrea Pizzuto, capogruppo in consiglio comunale: “Oggi si apre una fase di rilancio per un progetto che ormai ci vede protagonisti da due anni. C'è novità ma c'è anche continuità in un coordinamento che deve essere di supporto al gruppo per portare avanti tutti i temi importanti che saranno in discussione fra poco, dal puc ai vari progetti che sono in cantiere”.