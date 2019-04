Sarzana - Val di Magra - La sede di Sarzana Popolare, sita in via Fiasella nr. 72, sarà aperta tutti i sabato mattina dalle 10 alle 12. I consiglieri comunali della lista civica di Sarzana Popolare saranno a disposizione della cittadinanza. Gli appuntamenti saranno occasioni di confronto e dialogo con i cittadini, sia per recepire le loro istanze, che per far conoscere l’attività politica in atto, per un cittadino sempre più al centro dell'attività politica.