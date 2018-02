Sarzana Popolare dedica un convegno alla gestione dei rifiuti

Sarzana - Val di Magra - “La gestione attuale dei rifiuti adottata dalla giunta sarzanese, seppur abbia permesso un incremento della percentuale di raccolta differenziata, si è dimostrata un fallimento in termini di qualità del servizio e decoro urbano”. Così gli esponenti di Sarzana Popolare che proseguono: “La città offre spesso l'indecente spettacolo dei rifiuti in attesa di essere raccolti in mezzo alla strada frequentata dai turisti, ed i pochi rari cestini sono sempre strapieni, il tutto a fronte di una TARI non certo economica. Una gestione dei rifiuti che si basa sul concetto obsoleto ed errato che il rifiuto sia un costo e non un opportunità per la comunità che li può vendere.

Quello che propone Sarzana Popolare è un inversione di tendenza che porti ad un sistema di raccolta che sia un servizio al cittadino con tre vantaggi principali: miglioramento del decoro urbano, maggiore flessibilità e comodità per il cittadino, risparmio per la città e per le famiglie”.

Il convegno che Sarzana Popolare organizza alla Sala della repubblica per venerdì 23 febbraio alle ore 21.00 illustrerà i vantaggi di un sistema differente. “Un colpo di genio? No, semplicemente l’umiltà di studiare chi offre un servizio migliore in altre realtà cittadine paragonabili alla nostra e cercare di adattarlo a Sarzana, senza preconcetti di sorta e pronti ad ascoltare le proposte dei cittadini”.



Interverranno: l'assessore spezzino Kristopher Casati, il consigliere regionale Andrea Costa e il coordinatore di Sarzana Popolare Roberto Italiani.