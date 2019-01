Sarzana Popolare condivide posizione di Ponzanelli su Anci

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Sarzana Popolare in merito alle recenti dimissioni richiesta del sindaco di Sarzana al presidente Anci Decaro. "Cristina Ponzanelli evidenzia un aspetto fondamentale: i Sindaci sono figure istituzionali che devono essere parte attiva nel pretendere il rispetto della legalità. In tale ottica ricorda il ruolo del sindaco e del presidente ANCI, richiamando il necessario e doveroso rispetto del ruolo istituzionale di ciascuno. Un punto dolente che vede troppo spesso figure e cariche istituzionali trascendere dal proprio ruolo e farsi promotori di atti in contrasto con il dettato legislativo. La tendenza ad ergersi a Corte Costituzionale porta a minare le fondamenta del diritto. Brava Cristina, non possiamo che condividere in toto la tua presa di posizione".