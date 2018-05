Sarzana Popolare a Falcinello: "Potrebbe diventare luogo per l'outdoor"

Sarzana - Val di Magra - Alcuni esponenti e candidati della lista Sarzana Popolare, ieri hanno incontrato gli abitanti di Falcinello con lo scopo di parlare dei problemi del territorio. Dall'incontro é emersa una idea che potrebbe rivoluzionare la vita del paese.



Falcinello, borgo situato a 280 mt sul livello del mare, potrebbe essere inserita nel circuito turistico internazionale come la zona- borgo collinare di Sarzana, fresca d'estate, per gli amanti del trekking, delle camminate, delle passeggiate a piedi, in bicicletta e mountain bike.



Esistono decine di percorsi e sentieri che attraversano boschi, grandi distese erbose, con diversi cambi di pendenza che da Falcinello portano a Ponzano, poi Caprigliola, Aulla oppure a Carrara e più giù in toscana. Basta identificarli, segnarli e proporli nei circuiti turistici. Per i vacanzieri che amano i percorsi outdoor si potranno stipulare convenzioni con gli operatori commerciali e sportivi della città in modo da creare sinergia ed offrire al turista tutti i servizi necessari per una piacevole vacanza.

A Falcinello attualmente ci sono uno o due affittacamere ma diversi appartamenti possono essere dati in affitto per brevi periodi.



Si tratta di lavorare sulla manutenzione della strada che porta al paese, per cui peraltro la Regione, proprio in questi giorni, ha stanziato 150.000 euro per la sua messa in sicurezza.

C'è l'esigenza di aumentare il numero di parcheggi per i residenti; c'è la necessità, se si intende dare vocazione turistica al borgo, di abbellirlo, renderlo più pulito ed in ordine, ammodernare l'illuminazione e predisporre una buona cartellonistica. Tanto basta, assieme alla identificazione e catalogazione in brochure dei vari percorsi, per proporre Falcinello quale meta alternativa nei circuiti turistici.



É una bella sfida con cui si intende scongiurare il possibile spopolamento del paese, proponendo un nuovo entusiasmante futuro per i suoi abitanti, salvaguardando i valori delle loro abitazioni. Lavoreremo con la consulta e gli abitanti per trovare il modo di raggiungere l'obiettivo.



Sarzana Popolare