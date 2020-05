Sarzana Popolare: "Sostenere le attività turistico-ricettive non imprenditoriali"

Sarzana - Val di Magra - "Sarzana Popolare raccoglie le giuste istanze delle attività turistiche ricettive non imprenditoriali (bed and breakfast ed appartamenti ad uso turistico) svolte cioè senza partita Iva ma con il solo codice fiscale". Così il coordinamento della formazione di maggioranza che osserva: "Coloro che svolgono tali attività non possono accedere ai bandi regionali né sono beneficiarie dei provvedimenti emanati a favore delle strutture ricettive. Si stanno aprendo in questi giorni bandi che concedono finanziamenti ed aiuti di varia natura solo ai possessori di partita Iva. Anche i provvedimenti del Governo, dal decreto cura Italia al Decreto Liquidità, non hanno riservato alcun ristoro economico o finanziario alle suddette attività. Governo che ha disposto le riaperture in base ad un criterio assolutamente confusionario e discriminatorio quale quello dei codici ATECO. I titolari di bed and breakfast e di appartamenti ad uso turistico che hanno deciso di svolgere attività ricettiva senza l'apertura di partita Iva svolgono una attività preziosa e fondamentale nel nostro territorio, notoriamente caratterizzato da un numero limitato di strutture alberghiere a fronte di una forte domanda ricettiva. Peraltro le attività sopra descritte, pur non essendo imprenditoriali, svolgono ugualmente una attività economica di rilevante interesse e con importanti ricadute a livello socio economico anche capaci di riversare nelle casse comunali importanti risorse finanziarie grazie alla tassa o imposta di soggiorno introdotta anche nel nostro comune. Quindi aiutare queste attività significherebbe aiutare indirettamente anche il nostro comune ed il nostro territorio. Queste attività, al pari delle imprenditoriali, sono costrette ad eseguire importanti interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro, ad acquistare dispositivi di protezione individuale per la salute e la sicurezza (es. sanificatori ed attrezzature, guanti, occhiali, maschere facciali, visiere, tute, cuffie, camici). Per queste ragioni il coordinamento di Sarzana Popolare si fa promotore e portatore delle istanze delle attività ricettive senza partita Iva chiedendo maggiore attenzione e considerazione alle legittime istanze di queste categorie economiche tanto importanti per le nostre comunità".