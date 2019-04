Sarzana Popolare: "Ponzanelli vieti la plastica sui lidi di Marinella"

Sarzana - Val di Magra - Il gruppo consiliare di Sarzana Popolare porterà in discussione in consiglio comunale una mozione che si prefigge lo scopo di dare un segnale concreto verso l'ambiente e contro l'inquinamento da plastica. "Richiamando la recentissima direttiva europea (29 marzo 2019) che mira a ridurre drasticamente l’inquinamento marino, chiediamo al Sindaco e alla giunta di impegnarsi a promuovere campagne informative finalizzate al bando della plastica monouso non biodegradabile o non riciclabile e a far conoscere le sanzioni pecuniarie applicabili a chi abbandona mozziconi di sigarette in spiaggia e di avviare a decorrere dalla prossima e ormai imminente stagione estiva, una sperimentazione che veda i titolari degli stabilimenti balneari e dei gestori di bar e attività di somministrazione di cibo e bevande in genere, arrivare ad utilizzare solamente stoviglie, bicchieri e contenitori di materiali compostabili per l'asporto e/o la consumazione di alimenti e bevande nelle spiagge cittadine e nelle aree pubbliche ad esse limitrofe".