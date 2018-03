Sarzana Popolare: "Politiche hanno dimostrato volontà di cambiamento"

Sarzana - Val di Magra - "Il voto del 4 Marzo a Sarzana ha dimostrato inequivocabilmente la volontà di un cambiamento in piena discontinuità con il passato". Così il gruppo di Sarzana Popolare che commenta l'esito delle politiche sottolineando come "Non piacciono piu i vecchi schemi, le vecchie persone, né il vecchio modo autoreferenziale di fare politica. La politica si fa tra la gente, le idee si condividono, le soluzioni devono essere adeguate per andare incontro alle esigenze dei cittadini. I politici devono essere credibili e dimostrare di perseguire davvero gli interessi dei cittadini. La politica sarzanese, ma potremmo dire della provincia tutta, ha fallito. Da Acam a Marinella, alle scuole chiuse, al degrado urbano, all'insicurezza in varie zone della città, alla perdita di pubblici servizi, ai mancati adeguamenti per la sicurezza di edifici pubblici, fino alla perdita di appeal turistico ed alla crisi profonda e disperata del piccolo commercio".



"La classe politica - proseguono Italiani e Co. - che ci ha governato fino ad oggi ha dimostrato pochezza di idee, di capacità e di determinazione. Per risollevare il nostro territorio occorre una classe dirigente nuova, entusiasta e volenterosa di mettersi a disposizione dei cittadini e delle loro esigenze. Occorrono delle persone che facciano della politica un vero servizio, una missione e non un "affare" per speculazioni personali.

Non c é un altro modo possibile per fare il bene del nostro territorio e della nostra città. A tale scopo diamo appuntamento a tutti gli elettori del centro destra per le prossime elezioni amministrative".