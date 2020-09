Sarzana Popolare: "Mazzanti si dimetta se non si riconosce più nella maggioranza"

Sarzana - Val di Magra - "Crediamo che Fioretta Mazzanti abbia il dovere di chiarire ufficialmente la sua posizione politica. Mazzanti fa parte ancora di questa amministrazione ma da tempo, sui social e sui giornali, esterna dichiarazioni che poco hanno a che fare con l'appartenenza alla maggioranza che appoggia il Sindaco Ponzanelli". E' quanto scrivono in una nota i colleghi di gruppo consiliare e partito di Sarzana Popolare.

"Sono, infatti, mesi che la Mazzanti - sottolineano - oltre ad una scarsa partecipazione alle discussione nell’assemblea consigliare, esprime aspre critiche nei confronti, non solo del Presidente Toti (al quale peraltro, per sua stessa missione, non ha dato il voto alle ultime elezioni regionali, preferendo Sansa), ma della sua stessa maggioranza in consiglio comunale, del gruppo di Sarzana Popolare al quale ancora formalmente appartiene. Seppur tali esternazioni non lascino alcun dubbio in merito alla reali intenzioni della Consigliera, auspichiamo che la trasparenza e l’onestà intellettuale, che dovrebbero appartenere ad ogni politico cui i cittadini hanno conferito un incarico pubblico, inducano la Mazzanti a fare la sua scelta. Ed è proprio trasparenza quello che viene richiesto alla Consigliera, nel rispetto, non solo del Gruppo politico del quale è ancora membro, ma di tutta la cittadinanza e degli elettori che l’hanno votata. Qualora la Mazzanti non si riconosca più in questa maggioranza - concludono - faccia l’unica scelta doverosa, onesta e coerente, dimettendosi dalla carica di Consigliere e ciò nel rispetto della volontà dei cittadini che hanno voluto conferirle un ruolo nell’ambito dell’amministrazione guidata dal Sindaco Ponzanelli".