Sarzana Popolare Giovani: "Combattere il cyberbullismo"

Sarzana - Val di Magra - Il cyberbullismo è una piaga sociale degli ultimi anni riguardante i giovani, che va di pari passo, purtroppo, con l'avvenire delle nuove tecnologie. Il termine è stato coniato dal professor Bill Belsey e indica una forma di bullismo sul web che può presentarsi in vari modi:



FLAMING : messaggi online violenti e volgari (vedi "flame") mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.



MOLESTIE (harassment): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.



DENIGRAZIONE : sparlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua reputazione, via e-mail, messaggistica istantanea, gruppi su social network, etc.



SOSTITUZIONE DI PERSONA ("impersonation"): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili.



INGANNO: (trickery); ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici.



ESCLUSIONE: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.



CYBER-PERSECUZIONE ("cyberstalking"): molestie e denigrazioni ripetute e minacciose mirate a incutere paura.



DOXING: diffusione pubblica via internet di dati personali e sensibili.



MINACCE DI MORTE.



Come il bullismo, a volte può costituire una violazione del codice civile e del codice penale. In Italia, secondo l’Indagine nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza pubblicata nel 2011 (fonte: Eurispes, Telefono Azzurro, 2011) un quinto dei ragazzi ha trovato in Internet informazioni false sul proprio conto: “raramente” (12,9%), “qualche volta” (5,6%) o “spesso” (1,5%). Con minore frequenza si registrano casi di messaggi, foto o video dai contenuti offensivi e minacciosi, ricevuti “raramente”, “qualche volta” o “spesso” dal 4,3% del campione; analoga percentuale (4,7%) si registra anche per le situazioni di esclusione intenzionale da gruppi online. In tutta questa complessità, come si comportano i genitori? Le famiglie dei preadolescenti si sentono spesso disorientate e in crisi di fronte alla velocità dei cambiamenti che il mondo della teconologia e del web ha portato. Nella maggior parte dei casi, non conoscono nemmeno le attività che i figli svolgono on line e, quando i ragazzi li interpellano, si sentono spaventati e impotenti. I giovani stessi dichiarano che a volte i genitori impongono loro delle regole che poi loro per primi non rispettano. Dichiarano di temere per la propria incolumità quando vedono che i genitori inviano sms al cellulare mentre guidano oppure di sentirsi trascurati quando sono a casa con mamma e papà e si accorgono che questi ultimi hanno sempre un occhio allo smartphone. Come prevenire quindi questo assurdo quanto ingiusto fenomeno? Il primo modo per prevenire il cyberbullismo è assicurarsi che il tempo di esposizione dei ragazzi alle nuove tecnologie sia quantitativamente e qualitativamente adeguato, quindi è opportuno controllare alcuni fattori:

1)il ragazzo ha interessi e svolge attività anche non al computer;

2)ha un solido gruppo di amici;

3)è ragionevolmente attento alla scuola e ai voti;

4)svolge attività fisica o all'aria aperta.



Sarebbe opportuno in aggiunta a questo regolamentare in famiglia l'uso del web attraverso software che non consentano l'accesso a siti rischiosi o contenenti materiale non adatto ai ragazzi. Il sito generazioniconnesse.it, creato da una collaborazione tra Miur e Unione Europea, propone soluzioni simpatiche e utili (webserie, fumetti, articoli semplici e immagini) per informare in modo divertente i propri figli ed aggiornarsi sul fenomeno del cyberbullismo e sulle modalità per contrastarlo oltre ad una segnalazione ai propri famigliari, docenti e polizia postale. Segnalo e vi invito a partecipare all'incontro del 24/02/2018 che si terrà alla Spezia presso il CAMEC con lo psicologo Maurizio Girardi, per conoscere meglio questo fenomeno e essere pronti a combatterlo qualora si manifestasse.



Gianmarco Lucignano

Sarzana Popolare Giovani