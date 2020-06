Sarzana Popolare: "Firma di Maggiari usata per uno scopo diverso"

Sarzana - Val di Magra - “Il gruppo Sarzana Popolare denuncia pubblicamente il comportamento poco chiaro del consigliere Mione e di un suo incaricato per aver utilizzato per uno scopo diverso da quello dichiarato la firma del consigliere Maggiari”. All'indomani del consiglio comunale nel quale si è consumato lo scontro fra i due consiglieri comunali (QUI) la formazione di maggioranza in una nota spiega: “A quest'ultimo, infatti, al momento della richiesta non è stato spiegato il reale motivo della raccolta firme ma gli è stato semplicemente chiesto il favore di apporre la sua sottoscrizione su un foglio corredato da altre firme a sostegno degli scoponisti e degli scacchisti. In tale frangente, non è stato illustrato quale fosse la reale e celata finalità delle firme. Il consigliere Maggiari, in perfetta buona fede, ha ritenuto fosse una semplice petizione e per questo ha accettato di buon grado l'invito”.



“Il gruppo di Sarzana Popolare è venuto a conoscenza della circostanza durante il consiglio comunale di ieri quando è emerso che detta firma è stata invece utilizzata dal consigliere di minoranza Mione per supportare un suo ordine del giorno e non per sostenere una semplice petizione. È evidente che la firma del consigliere Maggiari sia stata utilizzata per uno scopo diverso da quello inizialmente rappresentato. Il tema è sempre quello del gioco degli scacchi e delle carte in piazza Calandrini a cui il gruppo di Sarzana Popolare guarda con favore per la sua funzione sociale di sana aggregazione e per la sua funzione di particolare attrattiva e curiosità”.



“Il Gruppo – conclude la nota - critica fermamente il comportamento della minoranza per aver strumentalizzato un episodio al solo fine di danneggiare l'immagine della intera maggioranza e del movimento politico di Liguria Popolare. Sarzana Popolare, infine, denuncia ancora una volta certi modi poco edificanti di far politica, volti a disinformare e distorcere la realtà a fini utilitaristici e strumentali”.