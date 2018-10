Sarzana Popolare: "Finalmente c'è una giunta che affronta i problemi di Bradia"

Sarzana - Val di Magra - "Promesse destinate a tradursi in fatti concreti". Così la formazione di maggioranza Sarzana Popolare all'indomani della conferenza stampa della sindaco Ponzanelli riguardante le soluzioni al vaglio dell'amministrazione per il ponte della Budella e il quartiere di Bradia. (QUI)



"In campagna elettorale fummo noi a proporre di affrontare per la prima volta in maniera concreta il problema della viabilità di Via Paradiso - sottolineano - ritirando il folle progetto cavarriano della strada dentro lo stadio; realizzando due nuovi ponti sul Calcandola (uno carrabile e uno pedonale); ripensando radicalmente la viabilità della zona. Una proposta che trovò concordi gli alleati e la Regione stessa che si dimostrò disponibile a valutare il finanziamento di un’opera risolutiva e di buon senso. Un’opera che, salvo imprevisti vedrà la luce a fine del 2019 ossia dopo 1 anno e mezzo dalle elezioni, così come promesso in più di un’occasione".



Gli esponenti di Sarzana Popolare aggiungono: "A decenni di giunte che hanno rimandato il problema senza voler intervenire, ad una giunta Cavarra che voleva una strada dentro lo stadio (declassandolo e offrendo una soluzione inefficace per i residenti, almeno per la stragrande maggioranza) ad una giunta Caleo che nascondeva una perizia che dichiarava problemi di sicurezza del ponte della Budella, la nuova amministrazione di centrodestra risponde affrontando il problema e offrendo una soluzione reale. Grazie al Sindaco Cristina Ponzanelli, grazie all’assessore Barbara Campi che con Sarzana Popolare è stata la prima convinta fautrice di tale soluzione, grazie alla Regione che ne permetterà la realizzazione".