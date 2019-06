Sarzana Popolare: "Crocieristi e molto altro, impegno costante per il rilancio della città"

Sarzana - Val di Magra - Arrivano i primi crocieristi, Sarzana entra nel circuito Napoleonico, nuova linfa per la soffitta nella strada con l'affidamento ad esperti di settore, festival della Mente che si allarga oltre la canonica kermesse, Sarzana Opera Festival, eventi culturali del Museo Diocesano, Gustosa-Mente, Sarzana Senza Tempo sempre più ampia e tanto altro.



Eventi storici e consolidati che si confermano, eventi che avevano perso la loro originale vitalità attrattiva sui quali si concentrano gli sforzi per ridar loro nuovo smalto, eventi nuovi con un potenziale di sviluppo significativo, segni palesi di un impegno costante per il rilancio turistico e culturale di Sarzana, quale motore e volano per porre le basi per una ripartenza economica dopo anni di stagnazione.



Un percorso che è iniziato un anno fa, e sul quale l’Amministrazione Comunale merita il plauso per l'impegno costante con cui sta ponendo le basi per la rinascita di Sarzana, nonostante le mille difficoltà legate alla carenza di risorse finanziarie e ad una congiuntura economica nazionale non certo favorevole.

Un impegno che sicuramente crescerà e si consoliderà appena vedranno la luce le iniziative legate ad un altro aspetto fondamentale, come quello della comunicazione e del marketing territoriale, settore su cui l’Amministrazione si sta impegnando e intende scommettere, come evidenziano i bandi per il portale turistico e per l'affidamento della comunicazione social ad un soggetto esterno.

Un impegno che la nuova amministrazione si era presa in campagna elettorale e su cui crede molto, come dimostra la stessa delega al marketing territoriale rimasta in capo al Sindaco, quale moltiplicatore del ritorno economico e di immagine per la città.



Coordinamento Sarzana Popolare.