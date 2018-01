Sarzana Popolare: "Contenti che nostro convegno abbia stimolato anche Mione e Pittiglio"

Sarzana - Val di Magra - “Sarzana Popolare ringrazia Paolo Mione e Rosanna Pittiglio che intendono farsi portavoce in Consiglio Comunale della problematica da noi evidenziata durante il Convegno del 27 Gennaio sul Rischio Sisma, tanto da chiedere la convocazione straordinaria del Consiglio (forse già in agenda?)”. Così la formazione di centrodestra dopo la propria iniziativa (QUI) e all'indomani dalla conferenza stampa convocata da Sarzana per Sarzana. (QUI).

“Siamo soddisfatti che il convegno, volutamente con un’impronta informativa e divulgativa, senza voler creare allarmismi su un tema tanto importante quale la sicurezza dei nostri figli, sia stato da stimolo per l’Amministrazione Pubblica ed in particolare per Mione e Pittiglio, che da anni ricoprono ruoli istituzionali. Il modo in cui Sarzana Popolare intende “fare politica” si conferma efficace in quanto basato su conoscenza - condivisione - concretezza, con l’obiettivo di attuare le soluzioni effettivamente percorribili”.