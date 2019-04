Sarzana Popolare: "Bilancio di previsione mette solide basi per operato dell'amministrazione"

Sarzana - Val di Magra - Venerdì è stato approvato il primo bilancio di previsione di questa nuova amministrazione. Un bilancio condizionato ancora dalla scellerata gestione degli anni passati, ma che permette comunque di posare solide basi di quello che sarà l'operato di questa nuova amministrazione. Tra le molteplici novità e gli interventi programmati che interesseranno tutti gli ambiti della Pubblica Amministrazione, ben evidenziati dal Sindaco Ponzanelli, ci fa piacere ricordare in particolare lo stanziamento dei fondi per la realizzazione del ponte sul Calcandola e la completa rivisitazione della viabilità di via Paradiso, uno dei principali progetti lanciati in campagna elettorale da Sarzana Popolare, su cui hanno creduto sia i nostri alleati sia la Regione ma, soprattutto, i cittadini.



Non dimentichiamoci poi la scelta di accantonare una quota parte degli oneri di urbanizzazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche applicando finalmente una norma di legge approvata da circa 30 anni, ma di fatto rimasta inattuata nel nostro Comune per tutti questi anni. Importanti anche i segnali in favore del commercio con la previsione di sgravi sull’imu per chi affitta fondi commerciali sfitti nonché per lo sviluppo del turismo grazie

agli impegni economici per l’avvio delle procedure di convenzionamento e per l' accoglienza dei crocieristi ed anche per la realizzazione di un portale turistico. Novità positive anche per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti, tramite campagne informative destinate anche ai giovani e la futura installazione di eco isole accessibili tramite tessere personali che serviranno i residenti e gli operatori economici del centro storico e quelli del semicentro. Un altro passo importante per aiutare l’ambiente e raggiungere la tariffa puntuale con un concreto risparmio di costi a vantaggio dei nostri concittadini



Sarzana Popolare