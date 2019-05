Sarzana Popolare: "Adesione a città napoleoniche è scelta lungimirante"

Sarzana - Val di Magra - L'adesione di Sarzana alla Federazione Europea delle città Napoleoniche (QUI), a partire già da quest'anno in cui si celebra il 250esimo anniversario della nascita dell'imperatore Bonaparte, è una scelta lungimirante e consentirà di cogliere tutte le opportunità derivanti dall'inserimento del nostro territorio in una rete internazionale trans-europea di prestigio, con il patrocinio del Consiglio d'Europa e con tutti i prevedibili ritorni anche in termini di affluenza turistica.Fatti concreti per la rinascita di Sarzana.

Un grazie all'Amministrazione, al Sindaco Cristina Ponzanelli e all'Assessore al turismo Roberto Italiani che hanno creduto in questa opportunità.

Un grazie a Federico Galantini, da sempre appassionato napoleonico, promotore del Napoleon Festival e sostenitore dell'importanza e dell'opportunità di dare ampio risalto anche a questo aspetto della storia sarzanese.



Il coordinamento comunale di Sarzana Popolare.