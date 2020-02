Sarzana, Pd: "Ponzanelli santifica Regione e dimentica ruolo governi Letta e Conte"

Sarzana - Val di Magra - "Sulla scuola bene l'arrivo dei fondi ma occorre ristabilire la verità: il pd non ci sta. La sindaca Ponzanelli ha trionfalisticamente annunciato che sono arrivati i 4 milioni per le nuove Poggi-Carducci e lo ha fatto brandendo una comunicazione dell'assessore Scaiola che annuncia il via libera della giunta regionale alla approvazione del contributo per la realizzazione del primo lotto. Le cose stanno ben diversamente". Lo si legge nella nota diffusa unitariamente dal gruppo consiliare Pd di Sarzana e dal segretario Dem cittadino Rosolino Vico Ricci. "Nel settembre del 2013 - proseguono - il Governo Letta varo' il decreto legge 104 del 2013 poi convertito nella legge 8 novembre 2013 n.128 che prevede fra l'altro che, per favorire interventi straordinari di edilizia scolastica (compresa la costruzione di nuovi edifici), le Regioni possano essere autorizzate, con l'assenso di tre ministeri, a contrarre appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca Europea per gli Investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa o con altri soggetti autorizzati. Questo è quanto avverrà anche in questo caso. Dunque, riepilogando. Grazie ad una norma del vituperato (dalla destra) governo Letta, la vituperata (dalla destra) Banca Europea degli Investimenti presterà alla Regione Liguria la parte preponderante del denaro necessario per realizzare il nuovo complesso scolastico Poggi Carducci, e il tanto vituperato (dalla destra) governo Conte due si farà carico di rimborsare le rate del mutuo!!!

Il ruolo della Regione Liguria è da sminuire, infatti il comunicato della sindaca e' puramente propagandistico: le elezioni regionali sono alle porte, e tutto può servire per abbindolare gli elettori!".



"Noi ovviamente ci auguriamo che il nuovo progetto arrivi a compimento in tempi ragionevoli nell'interesse di tutte le componenti della comunità scolastica. Invitiamo la giunta Ponzanelli a riconoscere e valorizzare il ruolo di tutti gli enti che hanno consentito che il progetto andasse avanti, senza santificare sempre e comunque il ruolo della Regione Liguria", concludono dal Pd.