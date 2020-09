Sarzana, Italia viva: "La destra non ha sfondato, ma il Pd ha perso 400 voti rispetto al 2015"

Sarzana - Val di Magra - Si leggono diverse letture del voto in questi giorni, per esempio quella fatta da Castagna Francesca sembra surreale, ma i numeri non mentono.

Il centrodestra a Sarzana ha guadagnato rispetto alle scorse elezioni regionali e alle ultime elezioni comunali.

Se nel 2015 poco più di 2.400 persone avevano votato per la destra sarzanese, sono diventate 3.853 alle elezioni comunali e oltre 4.400 alle ultime elezioni regionali.

Nel contempo il Pd in termini di voti assoluti ne ha persi circa 400 rispetto alle regionali del 2015 e un centinaio rispetto alle ultime elezioni comunali. Questo calo di consensi si è verificato nonostante il candidato di Articolo 1 presente nella lista Pd fosse sostenuto da esponenti come Caprioni e Chiappini e altri esponenti della sinistra che nel 2018 si erano presentati alle comunali con proprie liste. Certamente la destra a Sarzana non ha sfondato, non lo ha fatto proprio perché il cambiamento promesso e ribadito in ogni post dal sindaco non si è verificato. Esemplare il post di invito al voto per Giampedrone fatto dal sindaco, ci sono stati più like che voti, proprio come quando propaganda le azioni amministrative che non realizza.

La città non è ben amministrata.

Ci sono i margini per tornare al governo della città, certo bisogna creare le condizioni giuste.

Vogliamo essere protagonisti di un vero progetto riformista, pronto a pensare la Sarzana del futuro. Per questo lavoreremo per un’alleanza che coinvolga tutte le forze che si sentono lontane da ogni forma di estremismo e populismo.



Italia Viva Sarzana